गर्मियों में चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

नारी डेस्क : गर्मियों के मौसम में तेज धूप, पसीना और धूल-मिट्टी के कारण त्वचा जल्दी बेजान और रूखी दिखने लगती है। ऐसे में चेहरे की सही देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप भी गर्मियों में अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो बनाए रखना चाहती हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय और सही स्किनकेयर अपनाकर त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाया जा सकता है।

एलोवेरा जेल लगाएं

गर्मियों में एलोवेरा त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह त्वचा को ठंडक देता है और सनबर्न से बचाने में भी मदद करता है। अगर आप रोजाना रात में सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो इससे त्वचा हाइड्रेट रहती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगता है। नियमित इस्तेमाल से त्वचा मुलायम, ताजा और स्वस्थ दिखाई देती है।

खीरा और गुलाब जल

खीरा त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ उसे हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। गर्मियों में आप खीरे का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगा सकती हैं। यह मिश्रण त्वचा को ताजगी देता है, पसीने और धूप से होने वाली जलन को कम करता है और चेहरे को प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाने में मदद करता है।

दही और शहद का फेस पैक

दही और शहद का फेस पैक त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की गहराई से सफाई करने में मदद करता है और उसे मुलायम बनाता है, जबकि शहद त्वचा को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज करता है। अगर आप दही और शहद को मिलाकर लगभग 15 मिनट तक चेहरे पर लगाती हैं, तो इससे त्वचा साफ, मुलायम और चमकदार नजर आने लगती है।

सनस्क्रीन लगाना न भूलें

गर्मियों में घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी होता है। सनस्क्रीन त्वचा को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है, जिससे टैनिंग, सनबर्न और स्किन डैमेज का खतरा कम हो जाता है। अगर आप नियमित रूप से सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी त्वचा लंबे समय तक स्वस्थ, सुरक्षित और चमकदार बनी रहती है।

टमाटर का इस्तेमाल करें

टमाटर त्वचा के लिए एक बेहतरीन नेचुरल टोनर माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-C त्वचा को साफ और ताजा बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप टमाटर का रस या स्लाइस चेहरे पर हल्के हाथों से लगाते हैं, तो इससे धूप की वजह से हुई टैनिंग कम होती है और त्वचा का रंग भी साफ और चमकदार दिखाई देने लगता है।

गर्मियों में चेहरे पर ग्लो लाने के लिए जरूरी है कि आप त्वचा को साफ रखें, पर्याप्त पानी पिएं और नेचुरल स्किनकेयर अपनाएं। एलोवेरा, खीरा, दही और शहद जैसे घरेलू उपाय त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ नेचुरल चमक भी देते हैं।