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गर्मियों में नहीं पड़ेगा पैरों का रंग काला जब आजमाएंगे Shahnaz Husain के घरेलू नुस्खे

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Apr, 2026 02:50 PM
गर्मियों में नहीं पड़ेगा पैरों का रंग काला जब आजमाएंगे Shahnaz Husain के घरेलू नुस्खे

नारी डेस्क: बात जब पैरों की खूबसूरती की हो तो ज्यादतर महिलाएं इसे नज़र अंदाज कर देती हैं। पैरों की गन्दगी/कालेपन  की वजह से हमें कई बार काफी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। कई बार धूप में ज्यादा देर रहने की वजह से पैर काले हो जाते हैं। इसके अलावा ठीक से देखभाल न करने के कारण और गलत फुटवियर के कारण भी पैर काले होने की समस्या हो जाती है। हालांकि ज्यादातर महिलाएं सैलून में जाकर पेडीक्योर का सहारा लेती हैं लेकिन पैरों की खूबसूरती को कुछ घरेलु उपायों के माध्यम से भी निखारा जा सकता है। पैरों की खूबसूरती निखारने के लिए संतरे का सहारा लिया जा सकता हैं।

संतरा 

इसके लिए संतरे के छिलके को सूखा कर इसे मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लें। इस पाउडर में कच्चा दूध मिला गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट को   पैरों पर रगड़ें  या आप इस पेस्ट को पैरों पर लगा कर कुछ समय के लिए  छोड़ दें  और और कुछ देर बाद साफ पानी से धो डालें। इसे आप हफ्ते में तीन बार कर सकते हैं। इससे पैरों का कालापन दूर होने के साथ पैरों की चमक भी बढ़ेगी।

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नींबू 

2 बड़े चम्मच नींबू का रस और गुलाब जल को एक कटोरे में मिक्स कर लें। इस मिश्रण को रात में सोने से पहले  पैरों पर लगा लें  और सुबह ताजे ठंडे पानी से धो डालिये और बाद में पैरों पर मॉइश्चराइजर लगा लें। पैरों पर इसका उपयोग करने के लिए एक नींबू को  बीच से दो टुकड़ों में कांटे। इस नींबू में 2 से 4 दाने चीनी के भी ले सकते हैं।। अब इस नींबू को पैरों पर कुछ देर तक  रगड़ें।  ऐसा करने पैरों की स्क्रबिंग भी हो जाएगी। इससे पैरों के कालेपन को दूर करने में मदद मिलेगी।  नींबू में विटामिन सी ब्लीचिंग एजेंट  होने की वजह से यह पैरों की रंगत को निखारने में मदद करता हैं।

एलोवेरा 

पैरों में कालेपन को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा , नमक ,पानी और  एलोवेरा जेल को आधी बाल्टी पानी में मिलाएं  और अब अपने पैरों को इस बाल्टी में कुछ देर तक रखें। इसके बाद आप बाल्टी में  अपने पैरों को रगड़ें और बाद में बाहर निकाल कर साफ़ कर लें। अब पैरों को तौलिये से सूखा कर  मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। इससे पैरों के कालेपन को दूर करने में मदद मिलती है और पैरों की डेड स्किन भी  निकल जाती हैं।

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बेसन

बेसन और दही का मिश्रण पैरों के कालेपन को दूर करने में काफी लाभदायक साबित होता है। आप बेसन और दही का मिश्रण बना लें। फिर इस पेस्ट से पैरों पर मसाज करके 20  मिनट बाद पानी से धो लें। ये प्रक्रिया आप डेली  नियमित तौर पर कर सकते हैं। एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच दही और बेसन मिलाकर पेस्ट बना लें । अब पैरों को अच्छे तरीके से धो कर इस पेस्ट को लगा लें और जब यह प्राकृतिक तौर पर सुख जाये तो पैरों को धो कर मॉइश्चराइजर लगा लें।   

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा और टमाटर का इस्तेमाल कर आप पैरों के कालापन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप दो चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसमें टमाटर का रस और नारियल तेल मिला दें। इस मिश्रण से पैरों पर स्क्रब करें बाद में पानी से धो लें। 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेकर इसमें गुलाब जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को पैरों पर 15 से 20 मिनट तक  लगाकर छोड़ दें और पैरों को सामान्य पानी से धोने के बाद  मॉइश्चराइजर लगा लें ।

आलू 

आलू का रस क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। आलू के रस से पैरों का कालापन दूर करने के लिए आलू को कद्दूकस करके रस निकाल लें अब इस रस  को  पैरों के त्वचा और आस पास  लगा कर 10 से 15 मिनट  तक छोड़ दें  और बाद में  गुनगुने पानी से पैर धो लें और इस पर मॉइश्चराइजर लगा लें। किसी कांच के बर्तन में एक  बारीक कसा हुआ आलू और एक ताजा नींबू निचोड़ ले और इस मिश्रण को आधे घण्टे तक पैरों पर लगा रहने के बाद ताजे ठन्डे पानी से धो डालें । इससे पैरों की टैनिंग दूर करने में मदद मिलेगी। 

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नोट- लेखिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है

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