स्पॉटलेस स्किन और घने बालों के लिए Rashmika Mandanna करती हैं घरेलू नुस्खों पर भरोसा

नारी डेस्क: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी प्यारी स्माइल के अलावा अपनी स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन के लिए भी जानी जाती हैं। उनका नो मेकअप लुक तो कमाल का है ही और उनके घने बाल भी लाजवाब हैं। कई लड़कियां एक्ट्रेस की खूबसूरती का राज जानना चाहती हैं। तो चलिए आज एक्ट्रेस के जन्मदिन के मौके पर बताते हैं उनकी ग्लोइंग स्किन और हेल्दी बालों का राज...

ग्लोइंग स्किन के लिए

-रश्मिका दिन भर में 3 लीटर पानी पीती हैं ताकि शरीर के सारे toxins निकल जाए और स्किन अंदर से क्लीन हो, वहीं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने में भी बहुत सावधानी बरतती हैं। सन प्रोटेक्शन पर भी वो बहुत फोकस करती है। इसके अलावा कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले वो उनके इंग्रीडिएट्स के बारे में जानकारी लेती हैं, ताकि उन्हें कोई साइड- इफेक्ट न हो।

- स्किन का खास ख्याल रखने के लिए वो एलोवेरा जेल इस्तेमाल करती है। तेज धूप में दिनभर शूटिंग के बाद स्किन को कूल करने के लिए वो एलोवेरा जेल को सूदिंग फेस मास्क की तरह इस्तेमाल करती हैं। आंखों की थकान, सूजन दूर करने के लिए वे एलोवेरा जेल को आंखों के नीचे अप्लाई करती हैं। बालों में भी वे एलोवेरा का इस्तेमाल करती हैं। इससे बाल सिल्की, शाइनी और मुलायम बनते हैं। इसके अलावा वो अपनी स्किन पर चावल, हल्दी पाउडर से तैयार फेस पैक भी अप्लाई करती हैं।

बालों का ऐसे रखती हैं ख्याल

-हेयर ऑयलिंग बालों के लिए बहुत फायदेमंद है और रश्मिका हफ्ते में 1- 2 बार कोकोनट ऑयल से अपने बालों को चंपी करती हैं।

-गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आता है तो एक्ट्रेस बालों को साफ रखने में हफ्ते में 2-3 बार माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश करती हैं। बालों में कड़ी धूप के चलते बहुत डैमेज होता है तो एक्ट्रेस हेयर मास्क और हेयर सीरम लगाती हैं। इससे उनके बाल घने और जड़ से मजबूत रहते हैं।