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चेहरा चाहिए Glowing तो लगाएं होममेड ग्लोइंग सीरम

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Apr, 2026 02:17 PM
चेहरा चाहिए Glowing तो लगाएं होममेड ग्लोइंग सीरम

नारी डेस्क: चेहरे की चमक हर कोई बरकरार रखना चाहता है लेकिन गर्मियों के मौसम में धूल-मिट्टी और धूप की वजह से त्वचा पर काफी डलनेस दिखाई देती है, जिसका सबसे ज्यादा असर चेहरे पर देखने को मिलता है। धूप की वजह से गर्दन, चेहरे, बाजू, हाथ और पैरों पर टैनिंग आम नजर आती है। वहीं, पसीने के कारण त्वचा पर कील-मुंहासे हो जाते हैं। ऐसे में चेहरे का ग्लो कहीं गायब हो जाता है। इसी ग्लो को पाने के लिए लड़कियां बहुत तरह के ब्यूटी प्रॉडक्ट्स और सीरम का इस्तेमाल करती हैं लेकिन यह ब्यूटी प्रॉडक्ट्स काफी महंगे होते हैं, जिन्हें खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप भी चेहरे की चमक को बरकरार रखना चाहती हैं तो आज हम आपको ऐसे होममेड सीरम के बारे में बताते हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर डार्क स्पॉट, सन टेन को हटाकर नमी प्रदानकरता है जिससे त्वचा में दोबारा ताजगी आती हैं और वह चमकदार होती है। 

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सामग्री

1 चम्मच खीरे का रस

1/2चम्मच एलोवेरा जैल

1चम्मच बादाम का तेल 

1 चम्मच गुलाब जल

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खीरा स्किन को ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। वहीं, एेलोवेरा हमारी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों व प्रदूषण से बचाता है। यह त्वचा को नमी भी प्रदान ग्लोइंग बनाता है। गुलाब जल नैचुरल क्लींजर का काम करता है और चेहरे पर आए फालतू तेल को बाहर निकालता है। बादाम तेल चेहरे पर पड़े काले धब्बों को दूर करता है। 

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विधि

सबसे पहले खीरे को कद्दुकस करके इसका जूस निकाल लें। फिर इसमें गुलाब जल, एेलोवेरा जेल और बादाम तेल बराबर मात्रा में अच्छे से मिक्स करें। आपसा ग्लोइंग सीरम तैयार है। इसे चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगा सकते हैं। गर्मियों में रोजाना त्वचा पर इसका इस्तेमाल करने से त्वचा में निखार आता है। वैसे अगर इस सीरम का इस्तेमाल दिन में भी कर सकती हैं लेकिन अगर आप रात में इस्तेमाल करेगी तो आपको ज्यादा फायदे मिलेगा।  

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