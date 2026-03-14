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दवा नहीं, अपनाएं यह देसी नुस्खा! 1 गिलास पीने से दर्द में मिल सकती है राहत

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Mar, 2026 05:36 PM
दवा नहीं, अपनाएं यह देसी नुस्खा! 1 गिलास पीने से दर्द में मिल सकती है राहत

नारी डेस्क : दिनभर काम करने, ज्यादा देर बैठने या मौसम बदलने की वजह से शरीर में दर्द और थकान होना आम बात है। कई लोग तुरंत राहत पाने के लिए पेन किलर दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन बार-बार दवा लेना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय भी मददगार साबित हो सकते हैं। रसोई में मौजूद कुछ मसालों से तैयार की गई एक खास ड्रिंक शरीर के दर्द, सूजन और थकान को कम करने में सहायक मानी जाती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को अंदर से आराम देने का काम करते हैं।

शरीर में दर्द होने के मुख्य कारण

शरीर में दर्द कई वजहों से हो सकता है, 
जैसे मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव
पोषण की कमी
ठंड या मौसम में बदलाव
ज्यादा शारीरिक काम
पर्याप्त नींद न लेना
लंबे समय तक बैठकर काम करना
इन कारणों से शरीर में सूजन, जकड़न और थकान महसूस हो सकती है।

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हल्दी, हींग और काली मिर्च से बनाएं देसी ड्रिंक

रसोई में मौजूद कुछ मसाले जैसे Turmeric, Asafoetida और Black Pepper में प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर की सूजन को कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

आवश्यक सामग्री
आधा कप पानी
आधा कप दूध
आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
1 चुटकी काली मिर्च पाउडर
1 चुटकी हींग
½ चम्मच हल्दी
1 चम्मच शहद (स्वाद के लिए)।

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बनाने की विधि

सबसे पहले एक पैन में दूध और पानी डालकर गर्म करें।
अब इसमें हल्दी, अदरक, हींग और काली मिर्च डाल दें।
इसे 2-3 मिनट तक हल्का उबाल लें।
गैस बंद करके थोड़ा ठंडा होने दें।
अंत में इसमें शहद मिलाकर गुनगुना ही पी लें।

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इस ड्रिंक के संभावित फायदे

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने में मदद करता है।
काली मिर्च शरीर में हल्दी के पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाती है।
हींग और अदरक मांसपेशियों की जकड़न और गैस की समस्या कम करने में सहायक हो सकते हैं।
यह ड्रिंक थकान और शरीर टूटने की समस्या में भी राहत दे सकती है।

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किन लोगों को मिल सकता है ज्यादा फायदा

जोड़ों के दर्द से परेशान लोग
मांसपेशियों में जकड़न या दर्द वाले लोग
लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोग
मौसम बदलने पर शरीर टूटने की समस्या होने वाले लोग।

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कब और कैसे पिएं

इस ड्रिंक को रात में सोने से पहले पीना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इससे शरीर को आराम मिल सकता है और नींद भी बेहतर आ सकती है।
अगर शरीर में दर्द ज्यादा रहता है तो हफ्ते में 2–3 बार इसका सेवन किया जा सकता है।

ध्यान रखें: यह घरेलू नुस्खा सामान्य दर्द में राहत के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे या बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
 

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