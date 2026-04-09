किडनी को रखें साफ और हेल्दी, जानें बेस्ट हर्बल टी और उनके फायदे

नारी डेस्क: आज की खराब लाइफस्टाइल, असंतुलित खानपान और कम शारीरिक गतिविधि का असर सीधे हमारी किडनी पर पड़ता है। किडनी शरीर से गंदे पदार्थ और टॉक्सिन्स बाहर निकालने का अहम काम करती है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में हर्बल टी एक आसान और नेचुरल उपाय बनकर सामने आई है, जो किडनी को हेल्दी रखने और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद कर सकती है।

क्यों बढ़ रही है हर्बल टी की लोकप्रियता?

आजकल लोग अपनी डाइट में हर्बल टी को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यह शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और औषधीय गुण किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाए रखने में सहायक होते हैं। साथ ही ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर शरीर को हल्का और स्वस्थ महसूस कराते हैं।

किडनी के लिए फायदेमंद हर्बल टी

ग्रीन टी: ग्रीन टी सबसे ज्यादा पी जाने वाली हेल्दी ड्रिंक है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं।

कैमोमाइल टी: कैमोमाइल टी स्ट्रेस कम करने के साथ-साथ किडनी की सूजन को भी कम करती है। यह नींद सुधारने में भी मददगार होती है।

नेटल टी: नेटल टी में डिटॉक्सिफाइंग गुण पाए जाते हैं, जो यूरिन फ्लो बढ़ाकर शरीर से यूरिक एसिड और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। इससे किडनी की सफाई होती है।



अजमोद की चाय: अजमोद प्राकृतिक डाययूरेटिक है, जो पेशाब बढ़ाकर किडनी को साफ करने में मदद करता है। यह किडनी स्टोन बनने के खतरे को भी कम कर सकता है।

कॉर्न सिल्क टी: मकई के रेशों से बनी यह चाय पारंपरिक रूप से किडनी हेल्थ के लिए उपयोग की जाती है। यह यूरिन इन्फेक्शन और सूजन को कम करने में सहायक होती है।

हिबिस्कस टी: हिबिस्कस यानी गुड़हल की चाय ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ-साथ किडनी को डैमेज से बचाने में मदद करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी हेल्थ को बेहतर बनाते हैं।

सेवन से पहले रखें ये सावधानियां

किसी भी हर्बल टी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें

जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है

अगर पहले से किडनी या अन्य बीमारी है, तो विशेष सावधानी बरतें।

हर्बल टी किडनी को हेल्दी रखने और शरीर को डिटॉक्स करने का एक नेचुरल और आसान तरीका है। लेकिन इसे सही मात्रा और सही जानकारी के साथ अपनाना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सही लाइफस्टाइल भी उतना ही जरूरी है।