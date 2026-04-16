गर्मी में बर्दाश्त से बाहर हो जाता है सिर दर्द ? ताे Migraine है इसका कारण

नारी डेस्क: अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे यह समस्या है, तो आपने शायद यह गौर किया होगा कि गर्मियों के मौसम में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। गर्मियों में माइग्रेन आपके दिमाग की गर्मी के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण होता है, जिसमें दिमाग की बढ़ी हुई संवेदनशीलता बढ़ते तापमान पर प्रतिक्रिया करती है। जिन लोगों का दिमाग माइग्रेन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है, वे पर्यावरणीय बदलावों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आइए जानते हैं गर्मी में माइग्रेन बढ़ने के कारण और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों के बारे में ।



गर्मी और डिहाइड्रेशन



गर्मियों में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, हमारे शरीर से पसीने के ज़रिए तरल पदार्थ तेजी से कम होने लगते हैं। डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) सिरदर्द के मुख्य कारणों में से एक है, और यह गर्मियों के महीनों में ज़्यादा आम होता है, जब हम अक्सर पानी पीने पर उतना ध्यान नहीं देते। डिहाइड्रेशन के कारण दिमाग तक खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और दर्द होने लगता है। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पूरे दिन खूब पानी पिएं। याद रखें कि प्यास लगना हमेशा डिहाइड्रेशन का संकेत नहीं होता, इसलिए प्यास लगने से पहले ही पानी पीने की कोशिश करें।



धूप और माइग्रेन

जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है, उनके लिए तेज़ धूप एक बड़ा कारण बन सकती है। लंबे समय तक सीधे धूप में रहने से आंखों पर ज़ोर पड़ सकता है, शरीर की जैविक घड़ी (circadian rhythms) बिगड़ सकती है और माइग्रेन का दौरा पड़ सकता है। सूरज की चमक या UV किरणों की तीव्रता के कारण संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे तेज़ सिरदर्द की समस्या हो सकती है। UV सुरक्षा वाले धूप के चश्मे और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनकर अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। अगर आप रोशनी के प्रति संवेदनशील हैं, तो जहां तक हो सके छांव में रहें और दोपहर की तेज़ धूप में सीधे बाहर निकलने से बचें।



टेम्परेचर में उतार-चढ़ाव और साइनस प्रेशर

दुनिया के कई हिस्सों में, गर्मियों में टेम्परेचर में बड़े बदलाव आते हैं। ये उतार-चढ़ाव आपके साइनस पर असर डाल सकते हैं, जिससे कंजेशन हो सकता है और साइनस से सिरदर्द हो सकता है। गर्म, नमी वाला मौसम साइनस को प्रेशर में बदलाव के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बना सकता है, जबकि एयर कंडीशनिंग सांस की नली को सूखा सकती है और परेशानी बढ़ा सकती है। हवा में नमी बनाए रखने और साइनस की जलन कम करने के लिए एयर-कंडीशन्ड कमरों में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। आप प्रेशर कम करने के लिए सलाइन नेज़ल स्प्रे या गर्म सिकाई के बारे में भी सोच सकते हैं।



डाइट और कैफीन लेने में बदलाव

गर्मियों में, लोग अक्सर बारबेक्यू या बीच पर घूमने जैसी बाहरी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, जहाँ खाने-पीने की चीज़ें बहुत होती हैं। हालांकि, डाइट में अचानक बदलाव या शराब और कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल सिरदर्द का कारण बन सकता है। शराब, खासकर गर्मी में, डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है, जबकि ज़्यादा कैफीन लेने पर कम पीने पर विड्रॉल सिरदर्द हो सकता है। बैलेंस्ड डाइट रखने की कोशिश करें और ज़्यादा शराब और कैफीन लेने से बचें। ध्यान रखें कि ये बदलाव आप पर कैसे असर डाल सकते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से अपने रूटीन में बदलाव करें।



फिजिकल एक्टिविटी और ज़्यादा थकान

दिन के ज़्यादा घंटे और बाहर एक्टिव रहने के ज़्यादा मौकों की वजह से, कई लोग गर्मियों के महीनों में ज़्यादा थकाने लगते हैं। चाहे वह हाइकिंग हो, दौड़ना हो, या स्पोर्ट्स, गर्म मौसम में फिजिकल एक्टिविटी से टेंशन वाला सिरदर्द या गर्मी से होने वाला सिरदर्द हो सकता है। ज़्यादा गर्मी और पसीना आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव डाल सकता है और सिरदर्द के लक्षण पैदा कर सकता है। ऐसे में अपनी रफ़्तार बनाए रखें और ज़्यादा थकान से बचने के लिए बीच-बीच में ब्रेक लें। रेगुलर पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें, और दिन के सबसे गर्म समय में ज़्यादा मेहनत वाली एक्टिविटी से बचें।

गर्मियों में होने वाले सिरदर्द को इस तरह करें मैनेज

हालांकि गर्मियों में होने वाला सिरदर्द एक आम परेशानी हो सकती है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर इसे अक्सर रोका जा सकता है। हाइड्रेटेड रहें, अपनी आंखों को धूप से बचाएं, और एलर्जी और नींद में रुकावट का ध्यान रखें। अगर सिरदर्द बना रहता है या बिगड़ जाता है, तो किसी मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है। लोकमान्य हॉस्पिटल में, हम सिरदर्द मैनेजमेंट और इलाज के लिए पूरी देखभाल देते हैं। हमारे अनुभवी डॉक्टर आपको असली वजह पहचानने में मदद कर सकते हैं।

