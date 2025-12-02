02 DECTUESDAY2025 8:29:31 PM
लिवर खराब होने से पहले शरीर में दिखते हैं 4 संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

  • Updated: 02 Dec, 2025 01:14 PM
नारी डेस्क : शरीर का स्वस्थ रहना हमारे जीवन की खुशियों और कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम अपने जीवन में खुश और ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं। शरीर का सबसे अहम हिस्सा लिवर है, जो खाना पचाने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ऊर्जा बनाने में मदद करता है। लेकिन जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो इसके शुरुआती संकेत अक्सर त्वचा, नाखून और शरीर के अन्य हिस्सों पर दिखाई देने लगते हैं। अक्सर लोग इन संकेतों को मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि ये अंदर चल रही गंभीर समस्या के शुरुआती सुराग हो सकते हैं। आइए जानें, लिवर खराब होने से पहले शरीर में कौन-कौन से शुरुआती निशान दिखाई देते हैं और इन्हें कैसे पहचानें।

पीलिया (Jaundice)

लिवर की समस्या का सबसे स्पष्ट संकेत पीलिया है।
इसमें त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला हो जाता है।
यह तब होता है जब लिवर बिली रुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता और खून में जमा होने लगता है।
पीलिया हल्का भी हो सकता है और कभी-कभी यह तेज और स्पष्ट रूप से दिखता है।

त्वचा पर लाल और धब्बेदार निशान

लिवर की बीमारी का असर अक्सर त्वचा पर हार्मोन असंतुलन के कारण दिखाई देता है। प्रमुख संकेत:
चेहरे, गर्दन या सीने पर छोटे लाल धब्बे (स्पाइडर एंजियोमा)
हाथों की हथेलियों का लाल होना (पामर एरीथिमा)
त्वचा का रंग धीरे-धीरे गहरा या धब्बेदार होना, जैसे चेहरे, गर्दन या बाजुओं पर काले पैच होना।

लगातार खुजली (Itching)

बिना किसी रैश के लगातार खुजली होना लिवर की गड़बड़ी का बड़ा संकेत है।
यह तब होता है जब बाइल सॉल्ट्स खून में बढ़ जाते हैं और त्वचा की नसों को उत्तेजित करते हैं।
खुजली इतनी ज्यादा हो सकती है कि नींद और दिनभर का आराम प्रभावित हो जाए।

नाखूनों में बदलाव

लिवर की कमजोरी नाखूनों पर भी दिखाई देती है:
टेरी नेल्स: नाखून का अधिकांश भाग सफेद और किनारों पर हल्की गुलाबी पट्टी।
म्यूरकी लाइंस: सफेद धारियां, जो खराब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का संकेत देती हैं।

अन्य साथ आने वाले लक्षण

इन त्वचा और नाखून संकेतों के साथ अक्सर दिखाई देते हैं।
आंखों का पीला पड़ना और लगातार थकान होना।
भूख में कमी और पेट का फूलना।

लिवर खराब होने से पहले दिखने वाले 4 प्रमुख निशान को देखकर क्या करना चाहिए

तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं

यदि आपको या आपके किसी परिचित को पीलिया (पीली त्वचा/आंखें), त्वचा पर लाल धब्बे, लगातार खुजली या नाखूनों में बदलाव नजर आए, तो तुरंत हेपेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से संपर्क करें। शुरुआती जांच (ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट) समय पर बीमारी को पकड़ने में मदद करती है।

जीवनशैली में बदलाव

अल्कोहल और धूम्रपान से परहेज करें।
संतुलित आहार लें: हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन।
तेल और फैटी फूड कम करें, ताकि लिवर पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

नियमित स्वास्थ्य चेकअप

साल में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) करवाएं।
अगर फैमिली हिस्ट्री में लिवर की बीमारी है, तो और भी सावधानी बरतें।

घरेलू सावधानियां

हाइजीन का ध्यान रखें: साफ पानी पिएं और खाने का ध्यान रखें।
लंबे समय तक खराब दवाइयों या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल न करें।

अगर शरीर में ये 4 निशान दिखें पीलिया, लाल धब्बे, खुजली, नाखून बदलाव तो देरी न करें और तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। शुरुआती पहचान और समय पर इलाज लिवर की गंभीर बीमारी को रोकने में बहुत मददगार होता है।
 

