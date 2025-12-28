ड्रग्स मामले में फंसे Rakul Preet के भाई, तलाश करने में जुटी पुलिस

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हैदराबाद में हाल ही में उजागर हुए ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान अमन प्रीत सिंह का नाम सामने आने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अमन को इस मामले में फिलहाल आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उन्हें ड्रग्स के कथित उपभोक्ता के रूप में चिन्हित किया गया है।

छापेमारी में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

जानकारी के मुताबिक, 19 दिसंबर को ईगल फोर्स और वेस्ट ज़ोन पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्थानीय कारोबारियों को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 43 ग्राम कोकीन और 11.5 ग्राम एमडीएमए (सिंथेटिक ड्रग) बरामद की।

पूछताछ में सामने आए कई नाम

गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान ड्रग्स के कथित उपभोक्ताओं की एक सूची सामने आई, जिसमें अमन प्रीत सिंह समेत चार अन्य लोगों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी फिलहाल फरार हैं और उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है।

पहले भी सामने आ चुका है नाम

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब अमन प्रीत सिंह का नाम ड्रग्स से जुड़े किसी मामले में सामने आया हो। जुलाई 2024 में भी उन्हें ड्रग्स सेवन से जुड़े एक अलग मामले में पकड़ा गया था। हालांकि उस समय उन्हें कानूनी आरोपी नहीं बनाया गया था और मामले को काउंसलिंग तथा सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत निपटाया गया था।

आगे क्या होगी कार्रवाई?

पुलिस का कहना है कि अमन प्रीत सिंह के मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें काउंसलिंग या पुनर्वास केंद्र (रीहैबिलिटेशन) भेजे जाने पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और कड़ियों की भी पड़ताल कर रही हैं।