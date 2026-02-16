19 FEBTHURSDAY2026 1:29:53 AM
Salman Khan  के काला हिरण शिकार मामले में बड़ा उल्टफेर, जज ने सुनवाई से किया इंकार

  16 Feb, 2026
नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़े लगभग तीन दशक पुराने 1998 के कांकाणी काले हिरण शिकार केस में सोमवार को एक बड़ा बदलाव हुआ, जब राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में बदलाव की घोषणा की। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, जो केस से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर रहे थे, ने आगे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उनके हटने के फैसले के बाद, मामला अब आगे की कार्रवाई के लिए नई बनी बेंच के सामने रखा जाएगा।


नई बेंच करेगी सुनवाई

हाई कोर्ट को सलमान खान की क्रिमिनल अपील पर एक साथ सुनवाई करनी थी, जिसमें उन्हें 2018 में दोषी ठहराए जाने और पांच साल की सज़ा को चुनौती दी गई थी, साथ ही राजस्थान सरकार की उसी केस में सह-आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की इजाज़त पर भी सुनवाई करनी थी। इससे पहले, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने निर्देश दिया था कि दोनों मामलों को एक साथ टैग और लिस्ट किया जाए ताकि यह पक्का हो सके कि उन पर एक साथ फैसला हो। हालांकि, प्रक्रियात्मक विकास और हाल ही में सुनवाई से खुद को अलग करने के कारण, मामले को औपचारिक रूप से फिर से सौंपे जाने और फिर से सूचीबद्ध किए जाने के बाद अब सुनवाई एक अलग पीठ के समक्ष जारी रहेगी।


क्या है मामला

यह मामला 1998 का ​​है, जब जोधपुर जिले के कांकाणी गांव के पास हिंदी फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग हुई थी। सलमान खान और उनके सह-कलाकारों पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया था, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। 5 अप्रैल, 2018 को, जोधपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने सलमान खान को दोषी ठहराया और उन्हें पांच साल कारावास की सजा सुनाई। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई और बाद में उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सजा को चुनौती दी।  उसी 2018 के फैसले में, ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों के कारण संदेह का लाभ देते हुए सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह सहित सह-आरोपियों को बरी कर दिया इसके बाद राजस्थान सरकार ने उन्हें बरी किए जाने को चुनौती देने की इजाज़त मांगते हुए एक लीव पिटीशन फाइल की। ​​


हाई कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

पिछली कार्रवाई में, सलमान खान ने एक ट्रांसफर पिटीशन भी दी थी जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि उनकी अपील और राज्य सरकार की अपील दोनों पर एक साथ सुनवाई की जाए ताकि अलग-अलग फैसलों से बचा जा सके। हाई कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया था और ऑर्डर दिया था कि मामलों को एक साथ लिस्ट किया जाए। जस्टिस संधू के केस से हटने के बाद, केस अब एक नई बेंच को अलॉट होने का इंतज़ार कर रहा है, जो आगे की सुनवाई का शेड्यूल तय करेगी। यह नया डेवलपमेंट राजस्थान के सबसे हाई-प्रोफाइल क्रिमिनल केस में से एक में एक और चैप्टर जोड़ता है, जो लगभग तीन दशकों से ज्यूडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में है। राजस्थान हाई कोर्ट की नई बेंच अब आने वाली सुनवाई में अपील का रास्ता तय करेगी।


 

