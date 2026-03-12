हॉर्मोनल इंबैलेंस  क्यों होता है? डॉक्टर से जानें मेंटेन करने के तरीके

नारी डेस्क: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हॉर्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance) की समस्या तेजी से बढ़ रही है, खासकर महिलाओं में। हॉर्मोन हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कामों को नियंत्रित करते हैं, जैसे पीरियड्स, मूड, एनर्जी लेवल, त्वचा, बाल और प्रजनन स्वास्थ्य। जब शरीर में हॉर्मोन संतुलित रहते हैं, तो शरीर की सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चलती हैं। लेकिन अगर हॉर्मोन का स्तर बिगड़ जाए, तो इसका असर सीधे हमारी सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगता है। महिला रोग विशेषज्ञों के अनुसार, आजकल गलत खानपान, तनाव और खराब लाइफस्टाइल की वजह से यह समस्या पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है। आरएमएल हॉस्पिटल की महिला रोग विशेषज्ञ का कहना है कि हॉर्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए सही जीवनशैली अपनाना बेहद जरूरी है।

हॉर्मोनल इंबैलेंस क्यों होता है?

शरीर में हॉर्मोन का संतुलन बिगड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत लाइफस्टाइल और अनियमित दिनचर्या। आजकल लोग देर रात तक जागते हैं, समय पर खाना नहीं खाते और जंक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं। इससे शरीर का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होने लगता है। इसके अलावा ज्यादा तनाव लेना, पर्याप्त नींद न लेना, मोटापा, थायरॉइड की समस्या या पीसीओएस (PCOS) जैसी बीमारियां भी हॉर्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती हैं। कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी शरीर में हॉर्मोन का स्तर बदल सकता है।

हॉर्मोनल असंतुलन के संकेत क्या हो सकते हैं?

जब शरीर में हॉर्मोन का स्तर सही नहीं रहता, तो शरीर हमें कई संकेत देने लगता है। लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। महिलाओं में सबसे आम संकेत पीरियड्स का अनियमित होना है। इसके अलावा अचानक वजन बढ़ना या कम होना, बालों का झड़ना, चेहरे पर मुंहासे आना, त्वचा का ज्यादा ऑयली या ड्राई होना भी इसके संकेत हो सकते हैं। कई महिलाओं को लगातार थकान महसूस होती है, मूड जल्दी बदलता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और नींद की समस्या भी होने लगती है। अगर लंबे समय तक ये लक्षण बने रहें, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

हॉर्मोनल इंबैलेंस से क्या समस्याएं हो सकती हैं?

अगर शरीर में लंबे समय तक हॉर्मोनल असंतुलन बना रहता है, तो यह सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या होने लगती है। इसके अलावा वजन का तेजी से बढ़ना, चेहरे पर लगातार मुंहासे आना और बालों का कमजोर होकर गिरना भी आम समस्याएं बन जाती हैं। कुछ महिलाओं को तनाव, एंग्जायटी और नींद न आने जैसी परेशानियां भी होने लगती हैं। लंबे समय तक हॉर्मोनल असंतुलन रहने पर रीप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हॉर्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करें?

हॉर्मोनल बैलेंस को सही रखने के लिए सबसे जरूरी है स्वस्थ जीवनशैली अपनाना। सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। रोज के खाने में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और हेल्दी फैट को शामिल करना चाहिए। जंक फूड, ज्यादा मीठा और ज्यादा तला-भुना खाना कम करना जरूरी है। इसके साथ ही शरीर को एक्टिव रखने के लिए रोजाना हल्की एक्सरसाइज, योग या वॉक करना भी बहुत फायदेमंद होता है।

पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी भी है जरूरी

अच्छी नींद हॉर्मोनल बैलेंस बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर हम रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, तो शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर सोएं और उठें। इसके अलावा मानसिक तनाव को कम करना भी बहुत जरूरी है। आजकल काम और जिम्मेदारियों के कारण तनाव बढ़ जाता है, जो सीधे हॉर्मोन पर असर डालता है। ऐसे में मेडिटेशन, योग और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाने से तनाव कम किया जा सकता है।

रोजमर्रा की छोटी आदतों का रखें ध्यान

हॉर्मोनल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की कुछ छोटी आदतों पर ध्यान देना भी जरूरी है। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कैफीन और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करना भी फायदेमंद होता है। साथ ही समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके।

हॉर्मोनल बैलेंस हमारे पूरे शरीर की सेहत से जुड़ा होता है। अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए और स्वस्थ जीवनशैली अपनाई जाए, तो इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और तनाव को कम करके हॉर्मोनल हेल्थ को लंबे समय तक बेहतर रखा जा सकता है।