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Aaradhya Bachchan: बेटियां अगर इसी उम्र की हैं तो ऐसे करें हल्का और एलिगेंट मेकअप

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Mar, 2026 04:59 PM
Aaradhya Bachchan: बेटियां अगर इसी उम्र की हैं तो ऐसे करें हल्का और एलिगेंट मेकअप

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री Aishwarya Rai Bachchan की बेटी Aaradhya Bachchan अब धीरे-धीरे अपने स्टाइल और मेकअप सेंस को लेकर चर्चा में आने लगी हैं। कम उम्र होने के बावजूद उनका फैशन और ब्यूटी स्टाइल काफी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कई मौकों पर उनका लुक अपनी मां ऐश्वर्या राय की झलक देता है। अगर आपकी बेटी भी आराध्या की उम्र के आसपास है, तो उनके इन सिंपल और ग्रेसफुल मेकअप लुक्स से आसानी से इंस्पिरेशन ली जा सकती है।

हाल ही में वेडिंग सेलिब्रेशन में चर्चा में रहा लुक

हाल ही में बिजनेसमैन मुदित अडाणी और अनन्या दिवानजी के वेडिंग सेलिब्रेशन में आराध्या अपने माता-पिता के साथ नजर आईं। इस खास मौके पर उनका लुक सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। आराध्या ने व्हाइट शिमरी आउटफिट पहना था, जिसमें वह बेहद प्यारी लग रही थीं। उनके मेकअप को ज्यादा भारी रखने के बजाय सॉफ्ट और क्लीन रखा गया था। न्यूड टोन लिपस्टिक के साथ ब्लू आईलाइनर ने उनके पूरे लुक को अलग और खास बना दिया। यह लुक इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कम उम्र में हल्का और संतुलित मेकअप भी बेहद खूबसूरत दिख सकता है।

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स्टाइलिश हेयरस्टाइल ने बढ़ाई खूबसूरती

आराध्या का हेयरस्टाइल भी इस लुक का खास हिस्सा था। उन्होंने साइड पार्टिंग के साथ खुले वेवी बाल रखे थे, जो काफी स्टाइलिश और एलिगेंट लग रहे थे। यह हेयरस्टाइल काफी हद तक ऐश्वर्या राय के क्लासिक हेयर लुक से मिलता-जुलता नजर आया। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में मां-बेटी की खूबसूरत बॉन्डिंग भी साफ दिखाई दी। इस लुक से यह साफ समझ आता है कि सही हेयरस्टाइल किसी भी साधारण मेकअप को भी बेहद आकर्षक बना सकता है।

फ्रेश और ग्लोइंग मेकअप लुक

एक अन्य तस्वीर में आराध्या का मेकअप काफी फ्रेश और ग्लोइंग नजर आया। उन्होंने मैट बेस मेकअप चुना था, जिससे उनका चेहरा साफ और नैचुरल दिखाई दे रहा था। उनके ग्लॉसी पिंक लिप्स और सिल्वर शिमरी ड्रेस का कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत लग रहा था। आंखों को उभारने के लिए उन्होंने क्लासिक ब्लैक आईलाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल किया था, जिससे उनकी आंखें और भी आकर्षक लग रही थीं। इसके साथ बालों में लगा हेयरबैंड पूरे लुक को हल्का सा 90s स्टाइल टच दे रहा था।

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ऐश्वर्या राय का क्लासिक और ग्रेसफुल अंदाज

इस दौरान ऐश्वर्या राय हमेशा की तरह बेहद ग्रेसफुल नजर आईं। उन्होंने बोल्ड रेड लिपस्टिक के साथ अपने लुक को खास बनाया। उनके चेहरे पर हल्का ब्लश और हाईलाइटर लगाया गया था, जिससे उनके चेहरे पर शानदार ग्लो नजर आ रहा था। आंखों पर उन्होंने ज्यादा मेकअप नहीं किया और सिर्फ आईलाइनर और मस्कारा के साथ क्लासिक लुक रखा। उनके सीधे खुले बाल पूरे लुक को और भी एलिगेंट बना रहे थे, जिससे उनका अंदाज बेहद सादा लेकिन आकर्षक लग रहा था।

SIIMA अवॉर्ड्स में भी दिखा खास अंदाज

कुछ समय पहले SIIMA Awards में भी मां-बेटी की जोड़ी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उस दौरान आराध्या ने डेवी बेस मेकअप के साथ पीच टोन लिप्स और हल्का आई मेकअप चुना था। उनका यह लुक बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल लग रहा था। वहीं ऐश्वर्या राय ने अपने क्लीन और नेचुरल मेकअप लुक से फिर साबित कर दिया कि सादगी ही असली खूबसूरती होती है।

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बेटियों के लिए अच्छा मेकअप इंस्पिरेशन

आराध्या बच्चन के ये लुक्स इस बात का अच्छा उदाहरण हैं कि कम उम्र में भारी मेकअप की जरूरत नहीं होती। हल्का बेस, सॉफ्ट लिप कलर, सिंपल आईलाइनर और नेचुरल हेयरस्टाइल के साथ भी बहुत ग्रेसफुल लुक पाया जा सकता है। उनके ये स्टाइलिश लेकिन सादे मेकअप लुक्स उन पैरेंट्स के लिए भी एक अच्छा आइडिया हो सकते हैं, जो अपनी बेटियों को एज-अपरोप्रियेट और एलिगेंट मेकअप देना चाहते हैं।  

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