कोई हैवी वर्कआउट नहीं...49 की उम्र में इस डाइट रूटीन ने रखा है Rupali Ganguly को फिट

नारी डेस्क: टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली टीवी का एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। 49 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक दिखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन Rupali Ganguly ने इसे बेहद सिंपल तरीके से मुमकिन कर दिखाया है। खास बात यह है कि वह खुद को फिट रखने के लिए कोई भारी-भरकम वर्कआउट नहीं करतीं, बल्कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान देती हैं। उनका यह आसान और बैलेंस्ड डाइट रूटीन न सिर्फ उन्हें हेल्दी रखता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि फिट रहने के लिए हमेशा जिम में पसीना बहाना जरूरी नहीं होता—सही खान-पान और नियमित आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं।

रूपाली गांगुली का मॉर्निंग रूटीन

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस अपने दिन की शुरुआत हेल्दी नोट से ही करती है। वो सुबह उठकर 2-4 गिलास गर्म पानी पीती है। इससे उनकी बॉडी अच्छे से रिचार्ज होती है। इसके बाद वो कुछ उबले अंडे और फल भी खाती हैं। वो सेरेल्स और ओटमील को भी नाश्ते के मेन्यू में शामिल करती हैं।

लंच होता है न्यूट्रिशन भरा

रूपाली लंच में न्यूट्रिशन और फ्लेवर को बैलेंस करती है। ज्यादातर वो दोपहर को ग्रिल्ड सब्जियां लेती है और सलाद भी खाती है। इसके अलावा फलियां भी एक्ट्रेस की थाली में जरूर होती है। कहना गलत नहीं होगा कि एक्ट्रेस का लंच प्रोटीन बेस्ड होता है। इससे उन्हें दिनभर भरपूर एनर्जी मिलती है।

डिनर होता है लाइट

एक्ट्रेस को घर का बना पौष्टिक खाना ही पसंद है। शाम को अपनी डाइट को लाइट रखती हैं। वो सिंपल दाल, रोटी और सब्जी को डिनर में शामिल करती हैं, जिससे उन्हें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। साथ ही लाइट फूड के चलते उन्हें रात को अच्छी नींद आती है।

एक्ट्रेस फिट रहने के लिए करती हैं एक्सरसाइज

फिगर मेंटेन करने के लिए रूपालू जिम में भी पसीना बहाती है। वो कार्डियो पर फोकस करती हैं। इसके अलावा वो योग करती है, जिससे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबिल बनी रहती है। रूपाली वेट लॉस के लिए वॉक करना भी पसंद करती हैं।