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शादी के 4 साल बाद 40 की उम्र में मां बनेगी ये मशहूर एक्ट्रेस!तस्वीरों ने बढ़ाया सस्पेंस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Apr, 2026 10:26 AM
शादी के 4 साल बाद 40 की उम्र में मां बनेगी ये मशहूर एक्ट्रेस!तस्वीरों ने बढ़ाया सस्पेंस

 नारी डेस्क:  टीवी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस Mouni Roy इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। शादी के करीब 4 साल बाद फैंस यह कयास लगा रहे हैं कि जल्द ही उनके घर खुशखबरी आ सकती है।कहां से शुरू हुई प्रेग्नेंसी की खबरें? दरअसल, हाल ही में मौनी रॉय मुंबई में एक इवेंट में नजर आईं। इस दौरान उन्होंने पिंक कलर का ढीला-ढाला सूट पहना हुआ था। खास बात यह रही कि वह बार-बार अपने दुपट्टे से पेट को कवर करती दिखाई दीं। बस इसी बात को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर अंदाजा लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह खबर वायरल हो गई।

क्यों बढ़े फैंस के शक?

फैंस का कहना है कि मौनी रॉय पहले कभी ऐसे आउटफिट में नजर नहीं आईं और ना ही उन्होंने इस तरह से अपना पेट छुपाने की कोशिश की। यही वजह है कि लोगों को यह बदलाव थोड़ा अलग लगा और उन्होंने इसे प्रेग्नेंसी से जोड़ दिया।

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सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है?

सोशल मीडिया पर मौनी रॉय की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। कई फैंस उन्हें कमेंट्स में बधाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके ऑफिशियल बयान का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक यह सिर्फ अटकलें हैं और इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

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क्या एक्ट्रेस ने दी कोई प्रतिक्रिया?

अब तक Mouni Roy ने इन खबरों पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने ना तो इन अफवाहों को सही बताया है और ना ही गलत। ऐसे में सच्चाई क्या है, यह उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही साफ हो पाएगा।

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शादी और पर्सनल लाइफ

आपको बता दें कि मौनी रॉय ने साल 2022 में बिजनेसमैन Suraj Nambiar से शादी की थी। उनकी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। अब शादी के कुछ साल बाद उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें फिर चर्चा में आ गई हैं। फिलहाल मौनी रॉय की प्रेग्नेंसी को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं, वे सिर्फ अफवाहें हैं। जब तक एक्ट्रेस खुद इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं देतीं, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।  

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