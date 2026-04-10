ग्लोबल फैशन में भारत की एंट्री, तृप्ति डिमरी बनीं Victoria’s Secret की पहली भारतीय एंबेसडर

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस Tripti Dimri ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें मशहूर ग्लोबल ब्रांड Victoria's Secret का पहला भारतीय ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। यह न सिर्फ उनके करियर के लिए बड़ी खबर है, बल्कि भारत के लिए भी गर्व का पल है। इससे यह साफ होता है कि अंतरराष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्री में भारत की पहचान तेजी से बढ़ रही है।

बदल रही है ग्लोबल फैशन की सोच

पहले Victoria's Secret एक खास तरह की वेस्टर्न ब्यूटी को ही प्रमोट करता था और उसकी छवि काफी सीमित थी। लेकिन अब ब्रांड ने अपनी सोच बदल ली है। आज यह अलग-अलग देशों, बॉडी टाइप और संस्कृतियों की महिलाओं को शामिल कर रहा है। तृप्ति डिमरी को एंबेसडर बनाना इसी बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है।

भारत को मिला ग्लोबल मंच

तृप्ति को इस बड़े ब्रांड का चेहरा बनाना सिर्फ एक एक्ट्रेस की सफलता नहीं है, बल्कि भारत को एक मजबूत बाजार और सांस्कृतिक ताकत के रूप में पहचान देने जैसा है। यह कदम दिखाता है कि भारतीय टैलेंट अब ग्लोबल लेवल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मेहनत और टैलेंट का मिला फल

Tripti Dimri ने अपने करियर में शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता है। फिल्मों जैसे Bulbbul और Qala में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। वहीं Animal के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। उनकी सादगी और आत्मविश्वास उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है।

युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता

तृप्ति डिमरी की पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे युवा आसानी से जुड़ पाते हैं। वे रियल और सिम्पल लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं, जो आज के डिजिटल दौर के लोगों को पसंद आता है। यही वजह है कि ब्रांड ने उन्हें अपने नए चेहरे के रूप में चुना।

भारत के लिए खुलेंगे नए रास्ते

इस उपलब्धि से उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी भारतीय कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। यह भारत की बढ़ती ग्लोबल पहचान और फैशन इंडस्ट्री में उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

क्या है Victoria’s Secret?

Victoria's Secret एक मशहूर अमेरिकी फैशन ब्रांड है, जिसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। यह महिलाओं के लिंगरी, नाइटवियर, स्विमवियर, परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। पहले यह अपने भव्य फैशन शो और ‘एंजल्स’ मॉडल्स के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब ब्रांड ने खुद को ज्यादा इनक्लूसिव और रियल बनाने की दिशा में बदलाव किया है।

तृप्ति डिमरी का Victoria’s Secret की पहली भारतीय एंबेसडर बनना न सिर्फ उनकी सफलता की कहानी है, बल्कि यह भारत की बढ़ती ताकत और पहचान का भी बड़ा संकेत है।