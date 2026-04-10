11 APRSATURDAY2026 7:58:37 PM
Nari

रणदीप हुड्डा  ने बेटी का नाम किया रिवील, मतलब जानकर आप भी कहेंगे ‘वाह’

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Apr, 2026 01:35 PM
रणदीप हुड्डा  ने बेटी का नाम किया रिवील, मतलब जानकर आप भी कहेंगे ‘वाह’

नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम हाल ही में पेरेंट्स बने हैं। अब कपल ने अपनी बेटी का नाम और उसकी पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम ‘न्योमिका हुड्डा’ रखा है। इंस्टाग्राम पर शेयर किया खास पोस्ट रणदीप और लिन ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिन अपनी बेटी को गोद में लिए नजर आ रही हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में कपल ने अपनी बेटी को अपनी दुनिया का नया आधार बताया और लिखा कि वह दिव्य कृपा, स्वतंत्रता और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है।

 वॉइस नोट ने जीता दिल

इस खास पोस्ट की एक और खूबसूरत बात यह रही कि इसमें रणदीप और लिन ने एक वॉइस नोट भी शेयर किया, जिसमें वे अपनी बेटी का नाम लेते हुए नजर आए। यह सुनकर फैंस बेहद भावुक हो गए और सोशल मीडिया पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Randeep Hooda (@randeephooda)

ये भी पढ़ें:  कर्ज में डूबे एक्टर राजेश कुमार ने नहीं मानी हार, सब्जी बेचकर करोड़ों का चुकाया लोन

 ‘न्योमिका’ नाम का मतलब क्या है?

कपल ने अपनी बेटी का नाम ‘न्योमिका’ रखा है, जिसका अर्थ बेहद सुंदर है। इस नाम का मतलब है ईश्वरीय कृपा (भगवान का आशीर्वाद), स्वतंत्रता और आजादी, और आसमान की तरह अनंत संभावनाएं। यह नाम अपनी गहराई और खूबसूरत अर्थ के कारण लोगों को काफी पसंद आ रहा है। गौरतलब है कि 10 मार्च को रणदीप हुड्डा ने फैंस के साथ अपनी बेटी के जन्म की खबर साझा की थी। उस समय उन्होंने दो तस्वीरें भी पोस्ट की थीं, जिनमें उनकी नवजात बेटी के नन्हे हाथ और उनके पिता की गोद में बच्ची की झलक दिखाई दी थी।

फैंस ने लुटाया प्यार

जैसे ही कपल ने बेटी का नाम और फोटो शेयर की, सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स ने ढेरों बधाइयां दीं। हर कोई नन्ही परी की पहली झलक देखकर उसे प्यार और आशीर्वाद दे रहा है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it