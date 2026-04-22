22 APRWEDNESDAY2026 11:13:57 PM
Nari

घर के नौकर ने  IRS अधिकारी की बेटी का किया मर्डर, दुष्कर्म के बाद चार्जिंग केबल से घोंटा गला

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Apr, 2026 03:54 PM
घर के नौकर ने  IRS अधिकारी की बेटी का किया मर्डर, दुष्कर्म के बाद चार्जिंग केबल से घोंटा गला

नारी डेस्क: बुधवार सुबह दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक 22 वर्षीय युवती, जो आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की बेटी थी अपने घर पर मृत पाई गई। इस घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि युवती के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया और उसके बाद मोबाइल फोन चार्ज करने वाली केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।
 

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पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला को उसके परिवार वालों ने घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता ने ज़ोरदार विरोध किया जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसे काबू करने के लिए उसके सिर पर वार किया और फिर उसका गला घोंट दिया। पीड़िता, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी और UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी, को उस समय निशाना बनाया गया माना जा रहा है जब घर में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह समय जान-बूझकर चुना गया हो सकता है, क्योंकि घर के बाकी कर्मचारी आमतौर पर दिन में बाद में आते हैं।
 

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पुलिस को घर में काम करने वाले एक घरेलू सहायक (नौकर) के इस मामले में शामिल होने का शक है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने घर पर सात से आठ महीने तक काम किया था, लेकिन पैसों की हेराफेरी की शिकायतों के बाद उसे काम से निकाल दिया गया था। पुलिस ने बताया कि वह अभी फरार है। इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया है और जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।  पुलिस, फोरेंसिक और क्राइम टीमें इस समय घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही हैं। 

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