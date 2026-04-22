हार्ट अटैक और फैटी लिवर जितना ही खतरनाक है Uric Acid, यह Kidney का कर देता है बुरा हाल

नारी डेस्क: हार्ट और लीवर की बढ़ती बीमारियों के चलते अब लोग इसे लेकर सतर्क हो गए हैं। हालांकि यूरिक एसिड को अभी भी इग्नोर ही किया जा रहा है, जो इतना घातक तो नहीं लेकिन धीरे-धीरे शरीर को नुकसान जरुर पहुंचाता है। अगर आप रूटीन ब्लड टेस्ट करवाने जाएं तो आपको पता चले कि आपके यूरिक एसिड का लेवल उम्मीद से ज़्यादा हो गया है तो पहले तो आप यही सोचेंगे कि आपका शरीर तो नॉर्मल है न कोई दर्द, न कोई थकान तो फिर ये परेशानी हुई तो हुई कैसे। यही बात इस स्थिति को मुश्किल बना देती है।



किडनी पर होता है सबसे पहले अटैक

दरअसल हाई यूरिक एसिड के साथ हमेशा शुरुआती चेतावनी के संकेत नहीं मिलते। यह महीनों या सालों तक चुपचाप रह सकता है, और धीरे-धीरे शरीर के अंदर बदलाव लाता रहता है। किडनी, जो बेकार चीज़ों को छानने के लिए दिन-रात काम करती हैं, अक्सर सबसे पहले इसकी चपेट में आती हैं। यूरिक एसिड एक बेकार पदार्थ है जो तब बनता है जब शरीर प्यूरीन को तोड़ता है; ये ऐसे पदार्थ हैं जो कई खाद्य पदार्थों में और यहां तक कि शरीर की अपनी कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। आम तौर पर, यह खून में घुल जाता है और पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इसका उत्पादन बढ़ जाता है या शरीर से निकलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। समय के साथ, यह अतिरिक्त यूरिक एसिड छोटे-छोटे क्रिस्टल का रूप ले सकता है।



हाई यूरिक एसिड के लक्षण जल्दी नहीं आते नजर

ये क्रिस्टल शायद तुरंत दर्द पैदा न करें, लेकिन ये चुपचाप शरीर के ऊतकों जिनमें किडनी के ऊतक भी शामिल हैं में जलन पैदा कर सकते हैं। जैसे-जैसे यह जमाव बढ़ता जाता है, शरीर एक तरह के हल्के तनाव की स्थिति में आ जाता है। यह तनाव इतना तेज़ नहीं होता कि आसानी से नजर में आ जाए, फिर भी यह इतना लगातार बना रहता है कि इसका असर जरूर होता है। डॉक्टर कहते हैं कि- हाई यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसका पता हमें अक्सर अचानक ही चलता है, और कई मरीज़ हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं होता। यही इस समस्या का एक हिस्सा है यह हमेशा शुरू में ही अपने होने का संकेत नहीं देता।



गुर्दों पर धीरे-धीरे असर डालता है यूरिक एसिड

समय के साथ, लगातार बढ़ा हुआ यूरिक एसिड गुर्दों पर धीरे-धीरे असर डालना शुरू कर सकता है। समय बीतने के साथ, यूरिक एसिड छोटे-छोटे जमाव (deposits) बनाना शुरू कर सकता है और शरीर के अंदर हल्की, लगातार जलन पैदा कर सकता है। ज़्यादातर लोगों को शुरू में कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन समय के साथ यह गुर्दों के काम करने की क्षमता पर असर डालना शुरू कर सकता है। यह अक्सर हाई ब्लड प्रेशर या दूसरी मेटाबॉलिक समस्याओं के साथ भी देखा जाता है, जिससे गुर्दों पर और ज़्यादा दबाव पड़ता है। अगर यूरिक एसिड का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो कुल मिलाकर जोखिम का आकलन करना और यह तय करना ज़रूरी हो जाता है कि इलाज की ज़रूरत है या नहीं। जब तक सूजन, थकान या पेशाब करने में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक किडनी पर पहले से ही काफी दबाव पड़ चुका होता है।