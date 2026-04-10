11 APRSATURDAY2026 7:58:29 PM
Nari

कर्ज में डूबे एक्टर राजेश कुमार ने नहीं मानी हार, सब्जी बेचकर करोड़ों का चुकाया लोन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Apr, 2026 12:33 PM
कर्ज में डूबे एक्टर राजेश कुमार ने नहीं मानी हार, सब्जी बेचकर करोड़ों का चुकाया लोन

 नारी डेस्क: टीवी शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ में रोशेश का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर राजेश कुमार ने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। कुछ साल पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़कर बिहार में खेती शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने शहर की आरामदायक जिंदगी छोड़कर अपने गांव में जैविक खेती करने की कोशिश की और एक एग्रीकल्चर ऐप भी लॉन्च किया।

करोड़ों का कर्ज और मुश्किलें

खेती के शुरुआती दौर में राजेश कुमार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि उन पर करीब 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज हो गया था। फसलें खराब होने, बाढ़ और लगातार नुकसान के कारण हालात और बिगड़ गए। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने बच्चे के स्कूल के बाहर सब्जी का ठेला लगाकर गुज़ारा करना पड़ा।

PunjabKesari

बाढ़ ने बिगाड़ा पूरा काम

राजेश ने बताया कि 2019 में उन्होंने पालघर में करीब 20 एकड़ जमीन पर खेती शुरू की थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस बाढ़ में 15,000 से ज्यादा पौधे नष्ट हो गए, जिससे उनका पूरा प्रोजेक्ट बड़े नुकसान में चला गया। आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि उनके बैंक खाते में कभी-कभी सिर्फ 2,500 रुपये ही बचे होते थे। कई बार क्रेडिट कार्ड की किश्तें भी बाउंस हो गईं और एजेंट तक घर आने लगे। इस कठिन समय में भी उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे-धीरे फिर से अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें: 18 की उम्र में शादी, 20 में मां, तनाज ईरानी को उनके पारसी समुदाय ने किया था बाहर!

अब फिर से खेती और नया प्लान

हालांकि अब राजेश कुमार ने बताया है कि वह इस आर्थिक संकट से काफी हद तक बाहर आ चुके हैं और केवल 10–15% कर्ज ही बाकी है। वे फिर से खेती के काम में सक्रिय हैं और जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो खेती से जुड़ा लेकिन थोड़ा अलग होगा।

PunjabKesari

अमेरिका और फिनलैंड से आईं बहनें

राजेश कुमार ने एक और खास बात साझा की कि उनकी दोनों बहनें, जो पिछले 25 सालों से अमेरिका और फिनलैंड में रह रही थीं, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब भारत लौटकर उनके साथ खेती में जुड़ गई हैं। बड़ी बहन ने जन्मदिन के मौके पर नौकरी छोड़कर भारत आने का फैसला लिया और छोटी बहन भी जल्द उनके साथ जुड़ने वाली हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके गांव में अभी भी इंटरनेट की सुविधा बहुत कमजोर है और लोग 2G नेटवर्क पर ही निर्भर हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन 5G आने में अभी समय लग सकता है।

संघर्ष से सफलता की ओर

राजेश कुमार का यह सफर बताता है कि जिंदगी में असफलताएं आने के बावजूद अगर हिम्मत बनी रहे तो फिर से शुरुआत की जा सकती है। एक्टिंग से लेकर खेती तक उनका यह सफर संघर्ष, मेहनत और परिवार के समर्थन की एक प्रेरणादायक कहानी है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it