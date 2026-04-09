10 APRFRIDAY2026 7:42:37 AM
Life Style

18 की उम्र में शादी, 20 में मां, तनाज ईरानी को उनके पारसी समुदाय ने किया था बाहर!

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Apr, 2026 11:08 AM
18 की उम्र में शादी, 20 में मां, तनाज ईरानी को उनके पारसी समुदाय ने किया था बाहर!

नारी डेस्क:  बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में अपनी खूबसूरती, मुस्कान और ज़िंदादिली के लिए पहचानी जाने वाली तनाज ईरानी की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं रही जितनी स्क्रीन पर लगती है। उनके जीवन में बचपन की उम्र से ही कई संघर्ष और मुश्किलें आईं, लेकिन हिम्मत और मेहनत के दम पर उन्होंने हर चुनौती का सामना किया।

 पारसी समुदाय ने किया बाहर

तनाज ईरानी ने केवल 18 साल की उम्र में अपनी पहली शादी फरीद करीम से कर ली थी। शादी के दो साल बाद, जब वह 20 साल की थीं, उनकी पहली बेटी जैनी का जन्म हुआ। इस शादी के कारण उन्हें अपने पारसी समुदाय का विरोध झेलना पड़ा। समाज ने उन्हें बहिष्कार कर दिया और उनके सामुदायिक अधिकार छीन लिए। तनाज के अनुसार, शादी के बाद उन्हें अग्नि मंदिर में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया।उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में कहा कि उन्होंने प्यार के लिए यह सब सह लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह शादी लंबे समय तक नहीं चली और उन्हें तलाक का दर्द झेलना पड़ा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tannaz Irani (@tannazirani_)

 फिल्मी करियर की शुरुआत

पहली शादी और तलाक के बाद तनाज ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने साल 2000 में राकेश रोशन की फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में वह अमीषा पटेल की बहन नीता के किरदार में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने ‘हमारा दिल आपके पास है’, ‘36 चाइना टाउन’, ‘हद कर दी आपने’ और ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’ जैसी फिल्मों में काम किया। टीवी पर भी वह काफी लोकप्रिय रहीं और उन्होंने ‘जबान संभाल के’, ‘कहानी घर घर की’, ‘स्वाभिमान’, ‘श्री’ और ‘अपना टाइम भी आएगा’ जैसे कई शो में यादगार किरदार निभाए।

ये भी पढ़ें: ‘कुत्ते की दुम सी आदत…’ समय रैना पर भड़के शक्तिमान, मुकेश खन्ना ने लगाई जमकर क्लास

 दूसरी शादी और खुशहाल जिंदगी

पहली शादी टूटने के बाद तनाज की जिंदगी में फिर प्यार आया। ‘गुरुकुल’ शो की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक्टर बख्तियार ईरानी से हुई। दोनों ने एक-दूसरे से प्यार किया, लेकिन चूंकि तनाज बख्तियार से 8 साल बड़ी थीं, उनके परिवार ने शुरू में इस रिश्ते का विरोध किया। हालांकि, बख्तियार की बहन डेलनाज ईरानी ने परिवार को समझाया और अंततः साल 2007 में तनाज और बख्तियार शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी के बाद तनाज को दो और बच्चे हुए। आज तनाज और बख्तियार खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से तनाज एक्टिंग से थोड़ी दूर हो गई हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, पॉजिटिव एनर्जी और खूबसूरती आज भी वैसी ही बनी हुई है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rishabh lamba (@spotlightx360)

 तनाज की जिंदगी में 18 साल की उम्र में शादी, 20 साल की उम्र में मां बनना, समुदाय का विरोध, और तलाक जैसी मुश्किलें आईं। पहली शादी के बाद उन्होंने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाया। दूसरी शादी में उन्हें प्यार और परिवार दोनों मिले और आज वे खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। यह कहानी साबित करती है कि संघर्ष और हिम्मत से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it