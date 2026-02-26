01 MARSUNDAY2026 9:57:48 PM
Farah Khan के पति का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, डाइट से स्किन पर कैसे पड़ता है असर

नारी डेस्क: इन दिनों सोशल मीडिया पर मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर Farah Khan के पति Shirish Kunder का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा में है। 52 साल की उम्र में शिरीष ने ऐसा बदलाव किया है कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। उनकी लीन बॉडी, शार्प फेस कट और सबसे ज्यादा उनकी चमकती हुई स्किन लोगों का ध्यान खींच रही है। कई फैंस तो उन्हें देखकर हैरान हैं कि इस उम्र में भी कोई इतना फिट और ग्लोइंग कैसे दिख सकता है।

52 की उम्र में 25 जैसा ग्लो

शिरीष कुंदर की हालिया तस्वीरों में उनकी त्वचा बेहद साफ, टाइट और चमकदार नजर आ रही है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि फिटनेस का असर सिर्फ शरीर पर दिखता है, लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन यह साबित करता है कि सही लाइफस्टाइल अपनाने से स्किन भी जवां दिख सकती है। उनका यह बदलाव कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बढ़ती उम्र के साथ अपनी सेहत और त्वचा को लेकर चिंतित रहते हैं।

 

सही डाइट क्यों है जरूरी?

विशेषज्ञों के अनुसार, हेल्दी और संतुलित आहार का असर सीधे हमारी त्वचा पर पड़ता है। जब हम अपनी डाइट में हरी सब्जियां, ताजे फल, प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी फैट्स शामिल करते हैं, तो शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ये पोषक तत्व स्किन सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और नए सेल्स बनने में मदद करते हैं। इससे झुर्रियां कम होती हैं, दाग-धब्बे हल्के पड़ते हैं और त्वचा में नेचुरल चमक आती है। अगर शरीर को अंदर से सही पोषण मिलता है, तो उसका असर चेहरे पर साफ नजर आता है।

एक्सरसाइज से कैसे बढ़ती है स्किन की चमक?

रेगुलर एक्सरसाइज करने से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, बल्कि त्वचा भी स्वस्थ बनती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे त्वचा तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। पसीने के जरिए शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे स्किन क्लीन और फ्रेश दिखती है। साथ ही एक्सरसाइज तनाव को कम करती है और हार्मोन संतुलित रखती है। कम तनाव का सीधा फायदा त्वचा को मिलता है, क्योंकि तनाव बढ़ने से मुंहासे, पिगमेंटेशन और समय से पहले झुर्रियां आने लगती हैं।

एक्टिव लाइफस्टाइल का लंबा फायदा

जो लोग सही डाइट के साथ एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, उनकी त्वचा लंबे समय तक टाइट और जवां बनी रहती है। पर्याप्त पानी पीना, नींद पूरी करना और रोजाना थोड़ी-बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना भी उतना ही जरूरी है। शिरीष कुंदर का ट्रांसफॉर्मेशन यही दिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आप अपने खान-पान और फिटनेस पर ध्यान दें, तो बढ़ती उम्र में भी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना संभव है।

फराह खान के पति शिरीष कुंदर का बदलाव सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा है। सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज और सकारात्मक सोच अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर और त्वचा में बेहतरीन बदलाव ला सकता है।
 

