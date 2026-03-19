डोरेमोन के दिग्गज डायरेक्टर का 84 वर्ष की उम्र निधन, चुपचाप क्यों किया गया अंतिम संस्कार?

नारी डेस्क: लोकप्रिय एनिमे सीरीज़ Doraemon से जुड़े मशहूर एनिमेशन डायरेक्टर Tsutomu Shibayama का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। एनिमेशन स्टूडियो Ajiado Animation Works ने 17 मार्च 2026 को उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की। स्टूडियो के अनुसार, शिबायामा का निधन 6 मार्च को हुआ था, लेकिन परिवार की इच्छा के चलते इस खबर को सार्वजनिक करने में देरी की गई।
निजी तौर पर हुआ अंतिम संस्कार
स्टूडियो द्वारा जारी बयान में बताया गया कि उनका अंतिम संस्कार बेहद निजी तरीके से किया गया। इसमें केवल परिवार के करीबी लोग ही शामिल हुए। परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए इस दौरान किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि, स्टूडियो ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में एक मेमोरियल इवेंट आयोजित किया जाएगा।
डोरेमोन से रहा गहरा नाता
शिबायामा सुतोमू का नाम डोरेमोन सीरीज़ के साथ करीब दो दशकों तक जुड़ा रहा। उन्होंने 1979 में इस सीरीज़ का निर्देशन संभाला और इसके बाद 20 से अधिक फिल्मों का भी निर्देशन किया। उनके योगदान ने इस शो को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई।
1963 में शुरू किया करियर
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1963 में Toei Animation के साथ की थी। बाद में वे Shin-Ei Animation से जुड़े और कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। डोरेमोन के अलावा उन्होंने कई अन्य चर्चित एनिमे प्रोजेक्ट्स में भी योगदान दिया, जिनमें Chibi Maruko-chan, Lupin III और Kaiketsu Zorori शामिल हैं।
मिला था लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
एनिमेशन क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 2012 में Agency for Cultural Affairs ने उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया था। शिबायामा सुतोमू का निधन एनिमेशन जगत के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनके कार्यों ने कई पीढ़ियों को मनोरंजन और प्रेरणा दी।