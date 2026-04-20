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Days of Our Lives के एक्टर पैट्रिक मुल्डून का 57 साल की उम्र में निधन, हार्ट अटैक से गई जान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Apr, 2026 06:09 PM
Days of Our Lives के एक्टर पैट्रिक मुल्डून का 57 साल की उम्र में निधन, हार्ट अटैक से गई जान

नारी डेस्क: एक्टर और प्रोड्यूसर पैट्रिक मुल्डून अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका  57 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह अपने डे-टाइम ड्रामा 'डेज़ ऑफ अवर लाइव्स', प्राइम-टाइम सोप 'मेलरोज़ प्लेस', और फिल्म 'स्टारशिप ट्रूपर्स' में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की खबर ने लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया।  मुल्डून को संगीत से बहुत प्यार था। वह हमेशा पार्टी की जान होते थे; उन्हें अक्सर अपने गिटार के साथ देखा जाता था और वह 'द स्लीपिंग मासेस' बैंड के लीड सिंगर थे।
 

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सैन पेड्रो, कैलिफ़ोर्निया में जन्मे मुल्डून ने USC से ग्रेजुएशन किया, जहां वह ट्रोजन्स फ़ुटबॉल टीम के लिए खेलते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कॉलेज में ही कर दी थी, जब उन्होंने सिटकॉम 'हू इज़ द बॉस?' के दो एपिसोड में काम किया था। मुल्डून ने 'डेज़ ऑफ़ अवर लाइव्स' में ऑस्टिन रीड का किरदार निभाया था, जिसे उन्होंने 1992-95 तक और फिर 2011-12 तक निभाया। उन्होंने 'मेलरोज़ प्लेस' में भी सीज़न 3-5 में विलेन रिचर्ड हार्ट के रूप में काम किया और 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक में कई टीवी फ़िल्मों में मुख्य भूमिका निभाई।


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मुल्डून ने कई फ़िल्मों को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस भी किया, जिनमें 'द ट्राइब्स ऑफ़ पालोस वर्डेस', 'आर्कान्सास', 'मार्लो', 'द कार्ड काउंटर', 'द ड्रेडफ़ुल', 'रिफ रैफ', और सबसे हाल ही में, 'कॉकरोच' शामिल हैं। 'कॉकरोच' में क्रिस हेम्सवर्थ, टैरन एगर्टन और ज़ाज़ी बीट्ज़ मुख्य भूमिका में हैं और इसकी शूटिंग अभी चल रही है। उनके दोस्तों ने कहा- "मुल्डून को जानवर और इंसान, दोनों से ही बराबर प्यार था; वह जब गले मिलते थे तो वह पल हमेशा के लिए यादगार बन जाता था, और उनमें दूसरों को सुरक्षित और अहम महसूस कराने की एक दुर्लभ खूबी थी।"  मुल्डून जिन्हें उनके अपने लोग प्यार से "बोबो" कहते थे, अपने पीछे अपनी पार्टनर मिरियम रोथबार्ट अपने माता-पिता, डियाना और पैट्रिक मुल्डून सीनियर; अपनी बहन और जीजा, शाना और अहमत ज़प्पा; और उनके बच्चों मुल्डून की प्यारी भतीजी हैलो और भतीजा ऐरो ज़प्पा को छोड़ गए हैं। 
 

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