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'एकांतिक वार्तालाप' में चुपचाप बैठे प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनते रहे विराट और अनुष्का

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Apr, 2026 10:35 AM
'एकांतिक वार्तालाप' में चुपचाप बैठे प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनते रहे विराट और अनुष्का

नारी डेस्क:   चल रहे IPL सीज़न के दौरान एक शांत आध्यात्मिक पल में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 20 अप्रैल को वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। यह मुलाकात अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हुई। यह यात्रा कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ IPL 2026 के मैचों के बीच मिले एक छोटे से ब्रेक के दौरान हुई। इस जोड़े ने आश्रम में लगभग 90 मिनट बिताए, जहां उन्होंने "एकांतिक वार्तालाप" में हिस्सा लिया। इसे महाराज के साथ एक निजी आध्यात्मिक चर्चा के रूप में बताया गया है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 वहां बिताए समय के दौरान, उन्होंने भक्ति भजन सुने और दार्शनिक शिक्षाओं पर चर्चा की। केली कुंज आश्रम के आधिकारिक YouTube चैनल 'भजन मार्ग' पर शेयर किए गए एक वीडियो में, कोहली साधारण कपड़ों में नज़र आए; उन्होंने एक कैज़ुअल शर्ट पहनी हुई थी, जबकि शर्मा ने सफ़ेद कुर्ता सेट पहना था। उन्हें अन्य भक्तों के बीच ज़मीन पर बैठे हुए देखा गया। दोनों ने तुलसी की माला पहनी हुई थी और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। यह इस जोड़े की प्रेमानंद जी महाराज के साथ पहली मुलाकात नहीं है; वे पहले भी जीवन के सबक, क्षमा और रिश्तों से जुड़े मामलों पर उनका मार्गदर्शन ले चुके हैं। 


क्या है 'एकांतिक वार्तालाप

 'एकांतिक वार्तालाप' एक विशेष सत्र है जो प्रतिदिन आयोजित किया जाता है। इस सत्र में, साधक और भक्त अपनी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आने वाली किसी भी समस्या या शंका के संबंध में पूज्य श्री महाराज से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यह सत्र सभी के लिए खुला है, परंतु इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न केवल भक्तिमय जीवन अथवा आध्यात्मिक चुनौतियों से ही संबंधित होने चाहिए। जो लोग महाराज जी से दीक्षा (आध्यात्मिक दीक्षा) प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी 'एकांतिक वार्तालाप' के दौरान अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

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