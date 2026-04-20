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‘दृश्यम 2’ के डायरेक्टर अभिषेक पाठक बने पिता, अक्षय तृतीया पर घर आई साक्षात लक्ष्मी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Apr, 2026 10:31 AM
‘दृश्यम 2’ के डायरेक्टर अभिषेक पाठक बने पिता, अक्षय तृतीया पर घर आई साक्षात लक्ष्मी

नारी डेस्क: अजय देवगन (Ajay Devgn) की फेमस फिल्म 'दृश्यम' (Drishyam) तो आपने देखी ही होगी।  बता दे की उस फिल्म के डायरेक्टर ने अपने फैंस को एक गुड न्यूज़ दी हैं। बता दे कि अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने कुछ महीने पहले प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी। डायरेक्ट  के घर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर साक्षात लक्ष्मी यानी बेटी ने जन्म लिया है। इस मौके पर पूरे परिवार के साथ फैंस भी बड़े खुश हैं। सभी उन्हें बधाईयां दे रहे हैं। 

घर गूंजी किलकारियां

बॉलीवुड से एक बेहद खुशखबरी सामने आई है। मशहूर फिल्म निर्देशक अभिषेक पाठक और अभिनेत्री शिवालिका ओबेरॉय के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। 19 अप्रैल 2026 का दिन इस कपल के लिए हमेशा के लिए खास बन गया, जब उन्होंने अपनी पहली संतान के रूप में बेटी का स्वागत किया। घर में इस समय खुशी और उत्साह का माहौल है, और परिवार के सभी सदस्य इस नए मेहमान के आने से बेहद भावुक और आनंदित हैं।

शादी के तीन साल बाद पूरा हुआ परिवार

अभिषेक और शिवालिका की शादी साल 2023 में गोवा में बड़े ही खूबसूरत और निजी समारोह में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को संतुलित करते नजर आए। करीब तीन साल बाद अब उनके जीवन में यह नई खुशी आई है, जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया है। दिसंबर 2025 में अभिषेक ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ यह खुशखबरी साझा की थी कि वह पिता बनने वाले हैं। तब से ही उनके चाहने वाले इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब आखिरकार पूरा हो गया है।

अक्षय तृतीया के शुभ दिन हुआ जन्म

इस खुशी को और भी खास बनाता है बेटी का जन्मदिन अक्षय तृतीया। हिंदू धर्म में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है और इसे नई शुरुआत, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक कहा जाता है।  ऐसे पावन अवसर पर बेटी का जन्म होने से अभिषेक और शिवालिका इसे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मान रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से “नन्ही देवी लक्ष्मी” कहा है, जो उनके जीवन में खुशहाली और प्रेम लेकर आई है।

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सोशल मीडिया पर साझा की दिल छू लेने वाली पोस्ट

बेटी के जन्म के बाद कपल ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि उनकी छोटी सी लक्ष्मी उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है। इस पोस्ट में उनके भाव साफ झलक रहे थे एक नई जिम्मेदारी, एक नई शुरुआत और एक अनमोल एहसास।
उन्होंने यह भी कहा कि इस नन्ही सी जान ने उनके दिलों को एक नया अर्थ दिया है और अब उनका परिवार पूरा हो गया है।

फैंस और सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों ने इस कपल को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं। वहीं, फैंस भी इस खुशी में शामिल होते नजर आए और कमेंट्स के जरिए अपना प्यार जताया।

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करियर की बात करें तो…

शिवालिका ओबेरॉय को फिल्म ‘खुदा हाफिज’ से खास पहचान मिली थी, जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहा गया। वहीं अभिषेक पाठक की बात करें तो वह ‘दृश्यम’ सीरीज के साथ-साथ ‘उजड़ा चमन’ और ‘प्यार का पंचनामा’ जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। यह नया अध्याय अभिषेक और शिवालिका के जीवन में सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारियां भी लेकर आया है। फिलहाल दोनों इस खूबसूरत पल को जी रहे हैं और अपनी नन्ही बेटी के साथ हर एक पल को संजो रहे हैं।

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