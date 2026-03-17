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OilyScalp और चिपचिपे बाल? गर्मियों में ये हेयर मास्क होंगे सबसे बेहतरीन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Mar, 2026 05:37 PM
OilyScalp और चिपचिपे बाल? गर्मियों में ये हेयर मास्क होंगे सबसे बेहतरीन

नारी डेस्क:   गर्मी का मौसम और बढ़ता पसीना अक्सर हमारे बालों को ऑयली और चिपचिपा बना देता है। कई बार शैंपू करने के बावजूद अगले दिन बाल फिर से तैलीय और भारी लगने लगते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो सही हेयर मास्क आपके बालों को साफ, हल्का और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

क्यों होते हैं बाल गर्मियों में ऑयली?

गर्मियों में हमारी स्कैल्प की ग्रंथियां ज्यादा तेल (Sebum) उत्पादन करने लगती हैं। इस वजह से बाल जल्दी चिकने और भारी लगने लगते हैं। इसके अलावा, धूल, पसीना और सूरज की गर्मी भी बालों की हेल्थ को प्रभावित करती है। ऑयली स्कैल्प सिर्फ दिखने में गंदगी नहीं लगाता, बल्कि इससे डैंड्रफ, खुजली और बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए बालों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी है।

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गर्मियों में बालों के लिए बेस्ट हेयर मास्क

एप्पल साइडर विनेगर और एलोवेरा मास्क

एप्पल साइडर विनेगर स्कैल्प की अतिरिक्त तेलीयता को नियंत्रित करता है। एलोवेरा जोड़ने से बालों में मॉइस्चराइजेशन भी रहता है। कैसे बनाएं -1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 2 चम्मच एलोवेरा जेल अच्छे से मिलाकर स्कैल्प पर 15-20 मिनट लगाएं, फिर हल्के शैंपू से धोएं।

दही और नींबू मास्क

दही बालों को पोषण देता है और नींबू अतिरिक्त तेल को कम करता है। कैसे बनाएं- 2 बड़े चम्मच दही 1 चम्मच नींबू का रस इसे बालों में 20 मिनट लगाकर हल्के पानी से धोएं।

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 हनी और ओट्स मास्क

हनी एंटी-बैक्टीरियल गुणों से स्कैल्प को साफ रखता है और ओट्स बालों से अतिरिक्त तेल सोखने में मदद करते हैं। कैसे बनाएं- 1 चम्मच शहद 2 चम्मच पिसे हुए ओट्स इसे बालों पर लगाकर 15-20 मिनट बाद धो लें।

नीम और दही मास्क

नीम के एंटी-फंगल गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और दही बालों को मॉइस्चराइज करता है। कैसे बनाएं- 10-12 नीम की पत्तियां पीसकर पेस्ट बनाएं, 2 चम्मच दही मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं 20 मिनट बाद शैंपू से धोएं।

हेयर मास्क का सही इस्तेमाल

मास्क को हफ्ते में 1-2 बार लगाएं। हमेशा हल्के, प्राकृतिक और तैलीयता नियंत्रक सामग्री का इस्तेमाल करें। बालों को धोते समय ठंडे या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

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बालों को गर्मियों में हेल्दी रखने के और टिप्स

रोजाना बालों को हल्का ब्रश करें ताकि तेल और डस्ट निकल जाए। धूप में बालों को कवर करें, जिससे स्कैल्प ज्यादा तेल न बनाए। ज्यादा गर्म पानी से बाल धोने से बचें। शैम्पू के बाद हल्की कंडीशनर या हेयर सीरम का इस्तेमाल करें। गर्मी में सही हेयर मास्क और नियमित केयर से आपके बाल हमेशा हल्के, फ्रेश और स्वस्थ रह सकते हैं। बस सही सामग्री और सही तरीके से मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है।   

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