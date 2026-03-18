देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल: सादगी भरी लाइफस्टाइल और महल जैसा शानदार घर, देखें तस्वीरें

नारी डेस्क: भारत में जब अमीर लोगों की बात होती है, तो अक्सर नाम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का ही लिया जाता है। लेकिन इनके बाद देश की तीसरी सबसे अमीर शख्सियत और सबसे अमीर महिला हैं सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति करीब 37.3 अरब डॉलर (लगभग 3 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है। वह ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं और साल 2005 से इस समूह की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके साथ ही वह हरियाणा के हिसार से विधायक भी हैं।

सादगी भरी जिंदगी, लेकिन आलीशान घर

इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद सावित्री जिंदल की लाइफस्टाइल काफी सादगी भरी मानी जाती है। सोशल मीडिया पर सामने आई उनकी तस्वीरों से यह साफ पता चलता है कि उन्हें सिंपल और क्लासी जीवन पसंद है। हरियाणा के हिसार में बना उनका “जिंदल हाउस” बाहर से देखने में किसी महल से कम नहीं लगता, लेकिन इसकी सजावट बहुत ही साधारण और खूबसूरत है। यह घर उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो सादगी के साथ अपने घर को एलिगेंट लुक देना चाहते हैं।

घर का बाहरी डिजाइन: हरियाली और शाही अंदाज

जिंदल हाउस का बाहरी हिस्सा बेहद आकर्षक है। दीवारों पर हल्के हरे और क्रीम रंग का इस्तेमाल किया गया है। पत्थर की टाइल्स का सुंदर पैटर्न इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। घर के सामने बड़ा हरा-भरा लॉन है, जो शांत माहौल देता है। ऊंची छतें और बड़े स्तंभ इसे शाही लुक देते हैं। यहां का डिजाइन पुराने समय की खूबसूरती और मॉडर्न स्टाइल का बेहतरीन मिश्रण है।

लिविंग रूम: सादगी में लग्जरी

घर का लिविंग रूम बेहद शानदार और सुकून देने वाला है। यहां बड़ी कांच की दीवारें हैं, जिससे बाहर का हरा-भरा नजारा दिखता है। पेस्टल और न्यूट्रल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों पर ओ.पी. जिंदल की तस्वीर और कलात्मक मूर्तियां लगी हैं। यह कमरा परिवार की विरासत और आधुनिक सोच दोनों को दर्शाता है।

घर का इंटीरियर: क्लासी और आरामदायक

जिंदल हाउस का हर कोना बहुत ही सलीके से सजाया गया है। आरामदायक सोफे, खूबसूरत कालीन और लकड़ी का फर्श घर को खास बनाते हैं। कांच की सेंटर टेबल और हल्के रंगों की सजावट इसे मॉडर्न टच देती है। हर जगह आर्ट वर्क, मूर्तियां और इनडोर प्लांट्स का सुंदर इस्तेमाल किया गया है।

पूजा और पारिवारिक माहौल

घर के एक हिस्से में भगवान कृष्ण की सुंदर तस्वीर लगी हुई है, जो घर के धार्मिक और शांत माहौल को दिखाती है। यह जगह परिवार की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव को दर्शाती है।

डाइनिंग एरिया: परिवार के साथ खास पल

घर में एक बड़ी लकड़ी की डाइनिंग टेबल है, जहां पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता है। टेबल पर ताजे फूलों की सजावट होती है। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल घर की शाही जीवनशैली को दर्शाता है। त्योहारों के दौरान यहां का माहौल और भी खास हो जाता है।

हर कोने में आर्ट और एलिगेंस

जिंदल हाउस में हर जगह आर्ट वर्क और सजावट का खास ध्यान रखा गया है। ऑफ-व्हाइट सोफे और वेलवेट कुशन हल्के रंग के पर्दे, जिससे प्राकृतिक रोशनी आती है मार्बल की मूर्तियां और खूबसूरत वास यह सब मिलकर घर को मॉडर्न और क्लासी बनाते हैं।

परिवार के लिए खास जगह

घर में एक खास एरिया ऐसा भी है, जहां परिवार एक साथ तस्वीरें खिंचवाता है। यह जगह वुडन पैनल्स और हल्के रंगों से सजी है, जो इसे गर्मजोशी और शाही लुक देती है। सावित्री जिंदल का घर इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि सादगी और लग्जरी एक साथ कैसे हो सकती है। उनका घर न सिर्फ महल जैसा भव्य है, बल्कि हर किसी को सादगी भरे क्लासी होम डेकोर के लिए प्रेरित भी करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है।