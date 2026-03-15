मकड़ी के जाल से छुटकारा घर में साफ-सफाई के साथ अपनाएं ये आसान उपाय

नारी डेस्क: घर में मकड़ियों और उनके जाल का होना अक्सर परेशान कर देता है। कभी-कभी एक दिन पहले साफ किए गए कोने में अगले ही दिन फिर जाल दिखाई देने लगते हैं। हालांकि ज्यादातर मकड़ियां सीधे नुकसान नहीं करतीं, लेकिन उनकी मौजूदगी घर में असहज माहौल पैदा कर सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे घर को मकड़ियों और उनके जाल से हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

क्यों मकड़ियां घर में आती हैं?

मकड़ियां गर्म और सुरक्षित वातावरण पसंद करती हैं। घर के कोने, खिड़कियां और दरवाजे उनके लिए शिकार और रहने की आदर्श जगह बन जाते हैं। रिसर्च बताती है कि मकड़ियां गंध, सतह की बनावट और आसपास के बदलाव के आधार पर अपने आसपास का माहौल समझती हैं। ऐसे में अगर इन चीजों को असहज बनाया जाए, तो मकड़ियां उन जगहों से दूर रहती हैं।

पिपरमिंट ऑयल से रोकथाम

सबसे आसान और प्रभावी तरीका है पिपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी के अनुसार, इसकी तेज खुशबू मकड़ियों के सेंसर को प्रभावित करती है और उन्हें दिशा पहचानने और शिकार ढूंढने में परेशानी होती है। पानी में 10-15 बूंद पिपरमिंट ऑयल मिलाएं। स्प्रे बोतल में डालकर घर के कोनों, खिड़कियों और दरवाजों के आसपास छिड़कें।

सफेद सिरका

सफेद सिरका भी मकड़ियों को दूर रखने में मददगार है। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड मकड़ियों के लिए तेज गंध पैदा करता है। पानी में सिरका मिलाकर स्प्रे बनाएं। अक्सर जाल बनने वाले कोनों और दरारों में इसका स्प्रे करें।

नींबू और संतरे के छिलके

जर्नल ऑफ टॉक्सोलॉजी की स्टडी के अनुसार, नींबू और संतरे के छिलके में मौजूद लिमोनीन नामक तत्व मकड़ियों को पसंद नहीं आता। खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों के किनारों पर साइट्रस छिलके रगड़ें। यह मकड़ियों को दूर रखने का प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है।

देवदार (सीडरवुड)

सीडरवुड यानी देवदार की लकड़ी से बने उत्पाद भी मकड़ियों को दूर रखते हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक तेल मकड़ियों के लिए असहज माहौल बनाते हैं। घर के स्टोर रूम, अलमारी या बेसमेंट में सीडरवुड ब्लॉक या चिप्स रखें।

घर की नियमित सफाई

सबसे जरूरी उपाय है साफ-सफाई। धूल-मिट्टी और ज्यादा सामान जमा होने से मकड़ियों को छिपने और जाले बनाने की जगह मिल जाती है।

क्या करें

नियमित रूप से वैक्यूम क्लीनिंग करें। nकोनों, दराज और अलमारियों की सफाई करें। अनावश्यक सामान हटाएं। मकड़ियों और उनके जाल से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाय + नियमित सफाई सबसे प्रभावी तरीका है। पिपरमिंट ऑयल, सफेद सिरका, साइट्रस छिलके और सीडरवुड के इस्तेमाल से घर को मकड़ियों के लिए असहज और सुरक्षित बनाया जा सकता है।