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Aamir Khan ने अनोखे अंदाज में मनाया 61वां बर्थडे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 15 Mar, 2026 04:42 PM
Aamir Khan ने अनोखे अंदाज में मनाया 61वां बर्थडे

नारी डेस्क : बॉलीवुड सुपरस्टार Aamir Khan ने 14 मार्च 2026 को अपना 61वां जन्मदिन खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके मुंबई स्थित घर पर एक छोटी लेकिन खास पार्टी रखी गई, जिसमें उनकी फैमिली के कई करीबी लोग शामिल हुए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस बर्थडे पार्टी में आमिर खान की दोनों पूर्व पत्नियां Reena Dutta और Kiran Rao के साथ उनकी मौजूदा गर्लफ्रेंड Gauri Spratt भी नजर आईं। एक ही छत के नीचे तीनों को साथ देखकर फैंस हैरान भी हुए और खुश भी।

सादगी से मनाया जन्मदिन

आमिर खान ने इस बार अपना जन्मदिन किसी बड़े आयोजन के बजाय बेहद सादगी से मनाया। पार्टी में सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। इस मौके पर उनके बच्चे Junaid Khan, Ira Khan और Azad Rao Khan भी नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में सभी को साथ हंसते-मुस्कुराते देखा गया।

एक साथ दिखी पूरी फैमिली

पार्टी के दौरान Reena Dutta, Kiran Rao और Gauri Spratt को एक ही जगह मौजूद देखा गया। वीडियो में आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ कार में बैठे नजर आए, वहीं किरण राव भी उनके साथ दिखाई दीं। दूसरी ओर रीना दत्ता अपने बेटे जुनैद खान के साथ पार्टी से बाहर निकलते हुए स्पॉट हुईं।

रिश्तों में सम्मान और समझ

आमिर खान की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तों को सम्मान के साथ निभाया है। आमिर ने साल 1986 में Reena Dutta से शादी की थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और इरा हैं। बाद में उन्होंने Kiran Rao से शादी की, जिनसे उनका बेटा आजाद है। हालांकि दोनों शादियां बाद में खत्म हो गईं, लेकिन आमिर और उनकी पूर्व पत्नियों के बीच आज भी अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। पिछले कुछ समय से आमिर खान Gauri Spratt को डेट कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर सार्वजनिक रूप से लोगों से मिलवाया था।

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सोशल मीडिया पर वायरल हुई पार्टी

आमिर खान की यह अनोखी बर्थडे पार्टी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। फैंस इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि तलाक के बाद भी आमिर और उनकी फैमिली के बीच प्यार, सम्मान और समझ देखने को मिलती है। कई यूजर्स ने लिखा कि यह उदाहरण दिखाता है कि रिश्ते खत्म होने के बाद भी लोग आपसी सम्मान के साथ जुड़े रह सकते हैं।
 

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