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एक तरफ कैंसर, दूसरी तरफ पत्नी के पैरों में कांटे... इरफान खान का यह दर्द सुन भर आई आंखें

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Apr, 2026 11:29 AM
एक तरफ कैंसर, दूसरी तरफ पत्नी के पैरों में कांटे... इरफान खान का यह दर्द सुन भर आई आंखें

नारी डेस्क: एक्टर बाबिल खान जिन्हें आखिरी बार 'Logout' में देखा गया था ने अपने पिता, दिग्गज एक्टर इरफ़ान खान की एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है। बाबिल ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की इलाज के समय की कई तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने बताया कि कि दिग्गज एक्टर के इलाज के दौरान, उनकी मां सुतापा सिकदर के पैरों में कॉर्न्स (गांठे) हो जाते थे, जिन्हें उनके पिता हटाते थे।

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बाबिल ने कैप्शन में एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा- "बाबा के कैंसर के सबसे मुश्किल दौर में, मां उनके आस-पास भाग-दौड़ करने और उनकी देखभाल करने की वजह से अपने पैरों में कॉर्न्स हो जाते थे। इसलिए बाबा अपने सिर पर फ़ोन बांध लेते थे ताकि रोशनी रहे और फिर उनके कॉर्न्स का इलाज करते थे। दोनों ही प्यार की कोमल त्वचा की ओर बढ़ते हुए, अपने अंदर की कठोरता की परतों को हटा रहे थे।" इरफ़ान खान भारतीय सिनेमा के सबसे अनोखे एक्टर्स में से एक रहे हैं, जिन्हें उनकी शांत गंभीरता, expressive आंखों और कम से कम डायलॉग के साथ गहरी भावनाएं व्यक्त करने की क्षमता के लिए सराहा जाता है। 

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टेलीविज़न में शुरुआती किरदारों से लेकर 'The Lunchbox', 'Paan Singh Tomar' और 'Life of Pi' जैसी फ़िल्मों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने तक, उन्होंने एक ऐसा करियर बनाया जिसने बॉलीवुड और वैश्विक सिनेमा के बीच एक अनोखा तालमेल बिठाया। 2018 में, उन्होंने बताया कि वह एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, जो कैंसर का एक दुर्लभ रूप है से जूझ रहे थे। UK में लंबे इलाज के बाद, वह कुछ समय के लिए काम पर लौटे और 'Angrezi Medium' पूरी की। हालांकि, 29 अप्रैल, 2020 को पेट के इन्फेक्शन से जुड़ी दिक्कतों के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु एक गहरा नुकसान थी, लेकिन उनकी विरासत उनके किरदारों के  जरिए जिंदा है, जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं - बेहद अपने, मानवीय और सदाबहार।
 

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