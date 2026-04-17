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मां के निधन के बाद बिल्कुल टूट गई सलमान खान की हिरोइन, बोली- मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Apr, 2026 07:45 PM
मां के निधन के बाद बिल्कुल टूट गई सलमान खान की हिरोइन, बोली- मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूं

नारी डेस्क: अभिनेत्री जरीन खान ने अपनी मां परवीन खान के दिल तोड़ने वाले निधन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है, और सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। एक मार्मिक संदेश में, अभिनेत्री ने अपनी मां के साथ अपने रिश्ते को याद किया और अपने दुख, आभार और उनके जाने से पैदा हुए गहरे खालीपन को व्यक्त किया।


 जरीन खान ने लिखा- "मेरी मां, मेरा पहला प्यार, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी बच्ची, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ... तुम्हें गए हुए 10 दिन हो गए हैं।"  यह बताते हुए कि अपनी मां के बिना उन्हें "हमेशा एक टीस और खालीपन" महसूस होता है, ज़रीन ने आगे कहा- "मैं दुनिया के पढ़ने के लिए कोई लंबा कैप्शन नहीं लिखने वाली हूं, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं अभी किस दौर से गुज़र रही हूं। मेरे दिल में हमेशा एक टीस और खालीपन रहता है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता।" "वैसी ही छोटी बच्ची बनी रहो जैसी तुम हमेशा से थी, और जन्नत में अपने माता-पिता के प्यार का आनंद लो... जब तक हम फिर से न मिलें।" 
 

एक्ट्रेस की पोस्ट के मुताबिक, उनकी मां का निधन 8 अप्रैल, 2026 को हुआ। पोस्ट के साथ, ज़रीन ने एक वीडियो मोंटाज भी शेयर किया, जिसमें उनकी मां के साथ बिताए अनमोल पल दिखाए गए हैं, जो उनके मज़बूत और प्यार भरे रिश्ते को दर्शाते हैं। इस पोस्ट ने जल्द ही इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और कई लोगों ने ज़रीन खान को दिल से श्रद्धांजलि और संवेदनाएं दीं। इनमें एक्ट्रेस तब्बू और संगीता बिजलानी भी शामिल थीं। फैंस ने भी एक्ट्रेस की माँ के निधन पर शोक व्यक्त किया।

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