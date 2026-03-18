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अपने बेडरूम को दें नया रूप

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Mar, 2026 05:45 PM
अपने बेडरूम को दें नया रूप

 नारी डेस्क:   बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं है  यह आपकी अपनी दुनिया है। यह वह स्थान है जहाँ आप दिन की थकान के बाद सुकून पाते हैं, जहाँ आप सुबह नई ऊर्जा के साथ जागते हैं और जहाँ आपका व्यक्तित्व सबसे बेहतर तरीके से झलकता है। अगर आपका बेडरूम वही पुराना तरीका अपनाया जा रहा है और आप उसे एक नया, तरोताज़ा रूप देना चाहते हैं, तो यह लेख सिर्फ आपके लिए है। एक इंटीरियर डिज़ाइनर और कंसल्टेंट के रूप में मैंने सैकड़ों घरों को बदलते देखा है और विश्वास कीजिए, आपको लाखों खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस सही समझ, सही दिशा और थोड़ी रचनात्मकता चाहिए।

रंगों का जादू  सही कलर पैलेट चुनें

कमरे की दीवारों का रंग उसके पूरे माहौल को तय करता है। आधुनिक बेडरूम डिज़ाइन में अब बोल्ड और सॉलिड रंगों की जगह न्यूट्रल टोन्स और अर्थी शेड्स का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है।

✦      ऑफ-व्हाइट, सैंड बेज, और वॉर्म ग्रे जैसे रंग कमरे को बड़ा और शांत दिखाते हैं।

✦      एक "एक्सेंट वॉल" यानी एक दीवार को गहरे रंग जैसे ड्यूस्टी ब्लू, फॉरेस्ट ग्रीन या मट्टे ब्लैक से रंगें — यह ट्रेंडी भी है और कमरे को डेप्थ भी देता है।

✦      अगर आप बड़े बदलाव नहीं चाहते, तो बस कुशन कवर, पर्दे या बेड शीट का रंग बदल दीजिए — पूरे कमरे का मूड बदल जाएगा।

✦      वास्तु के अनुसार बेडरूम के लिए हल्के गुलाबी, क्रीम या हल्के नीले रंग शुभ माने जाते हैं।

सुझाव: दीवारों पर टेक्सचर पेंट या वॉलपेपर का इस्तेमाल कमरे में एक लग्ज़री फील देता है और यह काफी किफायती भी है।

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 फर्नीचर — कम लेकिन स्मार्ट

आधुनिक बेडरूम का पहला सिद्धांत है  जितना कम फर्नीचर, उतना ज़्यादा स्पेस और उतना ज़्यादा सुंदरता। मॉडर्न डिज़ाइन में क्लटर का कोई स्थान नहीं है।

बेड फ्रेम का चुनाव

✦      लो-प्रोफाइल बेड फ्रेम (फर्श के करीब) कमरे को मॉडर्न और स्लीक लुक देता है।

✦      स्टोरेज बेड (नीचे दराज़ वाले) छोटे कमरों के लिए परफेक्ट हैं — एक ही फर्नीचर में दो काम।

✦      अपहोल्स्टर्ड हेडबोर्ड यानी कपड़े या रेज़िन से ढका हेडबोर्ड आजकल बहुत ट्रेंड में है।

मल्टी-फंक्शनल फर्नीचर

✦      वॉल-माउंटेड फोल्डेबल डेस्क — जब चाहें पढ़ाई-लिखाई की जगह, जब न चाहें दीवार से लगा दें।

✦      ओटोमन बेंच — बेड के पास रखें, बैठने का काम भी करेगी और ऊपर से कपड़े रखने के लिए भी उपयोगी।

✦      फ्लोटिंग नाइटस्टैंड — दीवार पर लगे ये छोटे शेल्फ जगह बचाते हैं और दिखने में भी एलीगेंट लगते हैं।

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रोशनी — मूड का सबसे बड़ा जादूगर

लाइटिंग बेडरूम डिज़ाइन का सबसे underrated पहलू है। सही रोशनी न केवल कमरे को खूबसूरत बनाती है, बल्कि आपके मूड और नींद की गुणवत्ता पर भी सीधा असर डालती है।

✦      लेयर्ड लाइटिंग अपनाएं — एक मुख्य लाइट (सीलिंग फिक्सचर) + बेडसाइड लैंप + एम्बिएंट लाइट (LED स्ट्रिप)।

✦      वार्म व्हाइट (2700K-3000K) बल्ब सोने के माहौल के लिए आदर्श हैं — यह आँखों पर भी कम ज़ोर डालते हैं।

✦      बेड के पीछे LED बैकलाइट लगाना एक सस्ता और असरदार तरीका है जो लग्ज़री होटल जैसा एहसास देता है।

✦      डिमर स्विच लगवाएं — रात को पढ़ना हो या बस आराम करना, रोशनी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम-ज़्यादा करें।

✦      पर्दों के पीछे छुपी LED strip light दीवार पर सॉफ्ट ग्लो देती है जो फोटोग्राफिक रूप से भी शानदार दिखती है।

सुझाव: दिन की रोशनी (natural light) के लिए शीयर कर्टन्स (पारदर्शी पर्दे) का उपयोग करें। यह कमरे को उजला रखते हैं और गर्मी भी कम लगती है।

स्मार्ट स्टोरेज — हर चीज़ की जगह, जगह पर हर चीज़

भारतीय घरों में जगह की कमी अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन से आप छोटे से छोटे कमरे को भी ऑर्गेनाइज़ और सुंदर बना सकते हैं।

✦      वॉर्डरोब में स्लाइडिंग दरवाज़े लगवाएं — यह जगह बचाते हैं और दिखने में भी मॉडर्न लगते हैं।

✦      बेड के नीचे की जगह का उपयोग करें — हाइड्रोलिक स्टोरेज बेड लें जहाँ रजाई, तकिए और मौसमी कपड़े रख सकें।

✦      दीवारों पर फ्लोटिंग शेल्व्स लगाएं — किताबें, प्लांट्स, या डेकोर आइटम रखने के लिए।

✦      कमरे के कोनों को खाली मत छोड़िए — कॉर्नर शेल्फ या कॉर्नर वॉर्डरोब बनवाएं।

दरवाज़े के पीछे हैंगर ऑर्गेनाइज़र लगाएं — रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ टांगें।

टेक्सटाइल्स और लेयरिंग — आराम और सुंदरता एक साथ

बेड की सजावट ही बेडरूम का केंद्रबिंदु है। बेडिंग, कुशन और थ्रो ब्लैंकेट मिलकर कमरे को एक 5-स्टार होटल जैसा लुक दे सकते हैं।

✦      कॉटन या लिनन की बेड शीट लें — ये सेहत के लिए अच्छी हैं और देखने में भी क्लासी लगती हैं।

✦      3-5 कुशन का कॉम्बिनेशन रखें — अलग-अलग साइज़ और टेक्सचर के। बस रंग एक-दूसरे से मेल खाने चाहिए।

✦      एक बड़ा थ्रो ब्लैंकेट बेड के एक कोने पर लापरवाही से रखें — यह बेड को इंस्टाग्राम-रेडी बनाता है।

✦      रग (दरी/कालीन) बेड के नीचे बिछाएं — यह कमरे को वार्म और कोज़ी फील देता है।

✦      ब्लैकआउट कर्टन्स लगाएं अगर आप दिन में सोते हैं — नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी।

इनडोर प्लांट्स — प्रकृति को घर के अंदर लाएं

पौधे न केवल कमरे को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि हवा को भी साफ रखते हैं। आधुनिक इंटीरियर डिज़ाइन में "बायोफिलिक डिज़ाइन" यानी प्रकृति को घर के अंदर लाने का चलन ज़ोरों पर है।

✦      मनी प्लांट और पोथोस — कम देखभाल, तेज़ी से बढ़ते हैं, हैंगिंग पॉट में लगाएं।

✦      स्नेक प्लांट — रात में ऑक्सीजन देता है, बेडरूम के लिए आदर्श।

✦      पीस लिली — हवा से हानिकारक तत्व हटाती है और सफेद फूल देती है।

✦      छोटे सक्युलेंट्स और कैक्टस — नाइटस्टैंड पर रखें, बिल्कुल कम पानी चाहिए।

✦      प्लांट्स को सुंदर मिट्टी के गमलों या वोवन बास्केट में रखें — डेकोर का हिस्सा बनाएं।

वॉल डेकोर — खाली दीवारें भी बोलती हैं

दीवारें आपके बेडरूम का कैनवास हैं। इन्हें सही तरीके से सजाएं और कमरा बिल्कुल अलग नज़र आने लगेगा।

✦      गैलरी वॉल बनाएं — परिवार की फोटो, आर्टवर्क, और इंस्पिरेशनल कोट्स को एक साथ फ्रेम करके लगाएं।

✦      मैक्रामे वॉल हैंगिंग — हाथ से बुनी ये सजावट कमरे को बोहेमियन और आर्टिस्टिक लुक देती है।

✦      डेकोरेटिव मिरर — एक बड़ा या कई छोटे-छोटे मिरर दीवार पर लगाएं, कमरा बड़ा और रोशन दिखेगा।

✦      वॉल शेल्फ पर किताबें, प्लांट्स और छोटी-छोटी मूर्तियाँ सजाएं।

✦      फीचर वॉल पर 3D वॉल पैनल या वुडन पैनलिंग — यह एक ट्रेंडी और अफोर्डेबल विकल्प है।

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 छोटे बेडरूम को बड़ा दिखाने के ट्रिक्स

भारत में अधिकांश अपार्टमेंट्स में बेडरूम की जगह सीमित होती है। लेकिन चतुराई से डिज़ाइन करें तो एक 10x12 का कमरा भी शाही लग सकता है।

✦      हल्के रंगों का इस्तेमाल करें — सफेद, क्रीम, और पेस्टल कमरे को खुला और बड़ा दिखाते हैं।

✦      बड़े मिरर लगाएं — दीवार पर फुल-लेंथ मिरर कमरे की visual depth दोगुनी कर देता है।

✦      फर्नीचर को दीवारों से सटाकर रखें — बीच में खुली जगह रखें।

✦      वर्टिकल लाइन्स वाले पर्दे या वॉलपेपर — छत ऊँची दिखती है।

✦      फर्नीचर के पैर दिखने दें (फर्श से ऊपर) — इससे कमरे में हवादारपन का एहसास होता है।

✦      मल्टी-फंक्शनल फर्नीचर — एक चीज़ कम जगह में ज़्यादा काम करे।

सुगंध और वातावरण — पांचों इंद्रियों को सुकून दें

एक परफेक्ट बेडरूम सिर्फ आँखों को नहीं बल्कि मन को भी सुकून देता है। इसके लिए सुगंध का अहम रोल है।

✦      एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र — लैवेंडर, चंदन या जैस्मिन की खुशबू तनाव कम करती है और नींद बेहतर होती है।

✦      स्केंटेड कैंडल्स — बेडसाइड टेबल पर एक सुंदर कैंडल रखें, रोशनी और खुशबू एक साथ।

✦      इनडोर फ्रेशनर स्प्रे — सोने से पहले बेडिंग पर लैवेंडर स्प्रे करें।

✦      कपूर या अगरबत्ती — भारतीय परंपरा में यह घर को शुद्ध और पवित्र बनाती है।

   “रक्षा की सलाहशुरुआत कहां से करें?

अपने बेडरूम को transform करने से पहले एक काम ज़रूर करेंसब कुछ बाहर निकालें और खाली कमरे को देखें। तभी आपको समझ आएगा कि असली समस्या क्या है। फिर इस क्रम में काम करें: पहले रंग, फिर बड़ा फर्नीचर, फिर स्टोरेज, फिर लाइटिंग, और अंत में डेकोर। जल्दबाज़ी से बचेंहर खरीदारी सोच-समझकर करें। याद रखें, एक अच्छा बेडरूम वही है जो आपको हर सुबह मुस्कुराते हुए उठाए। 

सपनों का कमरा, आपके हाथों में

आपका बेडरूम आपकी पर्सनालिटी का आईना है। इसे सजाना और संवारना कोई विलासिता नहीं, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत में निवेश है। ऊपर दिए गए सुझावों को एक-एक करके अपने कमरे में आज़माएं। हर बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन जब ये सब मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम चमत्कारी होता है।

याद रखेंदुनिया का सबसे खूबसूरत बेडरूम वह है जो आपको घर जैसा लगे। तो देर किस बात की? आज ही शुरू करें और अपने बेडरूम को वह रूप दें जो आप हमेशा से चाहते थे!

लेखक: रक्षा सेठीइंटीरियर डिज़ाइनर एवं वास्तु विशेषज्ञ इंदौर

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