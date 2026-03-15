Zakir Khan मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती, फैंस हुए चिंतित

नारी डेस्क: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन Zakir Khan इन दिनों मुंबई के Lilavati Hospital and Research Centre में भर्ती हैं। उनकी एक झलक सामने आने के बाद उनके फैंस काफी चिंतित हो गए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनकी सेहत के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि जाकिर खान ने खुद कहा है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है और इंटरनेट पर चल रही कई खबरें गलत हैं।

भाई अरबाज के व्लॉग से सामने आई जानकारी

जाकिर खान के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी उनके छोटे भाई Arbaaz Khan के एक रमजान व्लॉग के जरिए सामने आई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पूरे दिन की गतिविधियों के बारे में बताते नजर आते हैं। वीडियो में अरबाज बताते हैं कि वह जाकिर से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि अस्पताल का कमरा किसी 5-स्टार होटल के कमरे से कम नहीं लग रहा था। इस दौरान वीडियो में कुछ देर बाद जाकिर खान भी दिखाई देते हैं और दोनों आपस में बातचीत करते नजर आते हैं।

अस्पताल में मैच देखते नजर आए जाकिर खान

व्लॉग में यह भी दिखाया गया कि जाकिर खान अस्पताल के कमरे में बैठे हुए क्रिकेट मैच देख रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग ICC Men's T20 World Cup Final का मुकाबला देख रहे थे। जब अरबाज ने उनसे मैच के बारे में पूछा तो जाकिर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैच अभी फंसा हुआ है।” इस दौरान वह काफी सामान्य और हंसते-मुस्कुराते नजर आए, जिससे यह साफ हुआ कि उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है।

वीडियो में IPS अधिकारी भी आए नजर

इस वीडियो में एक खास बात यह भी रही कि मशहूर आईपीएस अधिकारी Manoj Kumar Sharma और उनकी पत्नी Shraddha Joshi भी अस्पताल में मौजूद दिखाई दिए। वीडियो में जाकिर खान उनके साथ बातचीत करते और हंसी-मजाक करते हुए नजर आते हैं। इस झलक को देखकर फैंस को थोड़ी राहत भी मिली कि जाकिर खान सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे हैं।

वीडियो देखने के बाद फैंस हुए परेशान

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जाकिर खान के फैंस चिंतित हो गए और कमेंट सेक्शन में उनकी सेहत के बारे में पूछने लगे। कई लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ की। एक यूजर ने लिखा, “जाकिर खान आप ठीक हो? ईद से पहले जल्दी ठीक हो जाइए, हम आपके लिए हेल्दी वाइब्स भेज रहे हैं।” वहीं एक अन्य यूजर ने अरबाज से पूछा, “प्लीज बताइए कि जाकिर भाई को क्या हुआ है और वह अब कैसे हैं?” कई फैंस ने कमेंट करते हुए उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की।

जाकिर खान ने खुद बताया कैसा है स्वास्थ्य

इस वीडियो पर जाकिर खान ने खुद भी प्रतिक्रिया दी और कमेंट में तीन रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किए। इसके अलावा उन्होंने पहले भी अपनी तबीयत को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, “हेल्थ थोड़ी खराब है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं है। इंटरनेट पर जो पढ़ा है, वह सब सच नहीं है।” उनके इस बयान से साफ है कि उनकी स्थिति गंभीर नहीं है।

स्टैंड-अप कॉमेडी से लिया था ब्रेक

कुछ समय पहले जाकिर खान ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वह स्टैंड-अप कॉमेडी से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही और उन्हें आराम की जरूरत है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया था कि उनके पास काफी समय से लिखने का काम जमा हो गया था, जिसे वह पिछले छह साल से पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए खुद को आराम देने और अपनी सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया।

आनुवांशिक बीमारी का भी किया था जिक्र

मीडिया से बातचीत में जाकिर खान ने बताया था कि उनके परिवार में कुछ आनुवांशिक बीमारियां हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ सामने आने लगती हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लगातार काम करने की वजह से उन्होंने अपने शरीर पर काफी दबाव डाला है और अब वह उसे थोड़ा आराम देना चाहते हैं।

फैंस कर रहे हैं जल्द ठीक होने की दुआ

जाकिर खान भारत के सबसे लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियनों में से एक हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर से फैंस चिंतित जरूर हुए हैं, लेकिन वीडियो में उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है।