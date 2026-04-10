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लिख लो, यह आदमी देश को भी उठाएगा…अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान ने कही बेहद बड़ी बात

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Apr, 2026 11:02 AM
लिख लो, यह आदमी देश को भी उठाएगा…अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान ने कही बेहद बड़ी बात

नारी डेस्क: अनंत अंबानी ने 10 अप्रैल को अपना 31वां जन्मदिन बड़े ही शानदार अंदाज़ में मनाया। उन्होंने जामनगर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। जैसे ही आधी रात हुई, इस अरबपति वारिस को फ़िल्म जगत की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मिलने लगीं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान ने सबसे आगे रहते हुए, अनंत पर अपना स्नेह और प्यार बरसाया।

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सलमान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनंत के साथ कुछ खुशहाल और बेझिझक तस्वीरें शेयर कीं, और उन्हें अपना छोटा भाई बताया। एक तस्वीर में सलमान अनंत पर प्यार बरसाते हुए दिख रहे हैं, और दोनों एक-दूसरे को प्यार से कसकर गले लगा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा-  “सबसे निस्वार्थ, दयालु इंसान और कई लोगों के लिए प्रेरणास्रोत... मेरे छोटे भाई अनंत को जन्मदिन की शुभकामनाएं।”  उन्होंने आगे लिखा- " यह बात सुनो अगर यादगार कमजोरी हो तो लिख लो… यह आदमी देश को भी उठाएगा… मेरे छोटे भाई अनंत अमर रहें… दिल और दिमाग का अंबानी अनंत अंबानी पवित्र आत्मा." ।
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 शाहरुख ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अनंत को शुभकामनाएं देते हुए लिखा- “अनंत अंबानी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई... आप जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसे ही करते रहें... और जो कुछ भी सकारात्मक और सही है, उसे बनाए रखें। अपना अच्छा काम जारी रखें और अपने काम से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहें। ईश्वर आपको हमेशा बेहतरीन स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करें।” रणवीर सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल का इस्तेमाल करके अनंत को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। रणवीर ने अनंत के साथ एक मज़ेदार तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “हैप्पी बर्थडे भाई (किस इमोजी)।”

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 एक्टर संजय दत्त ने भी अनंत को बधाई देते हुए उनके साथ एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, “अनंत मेरे भाई, तुम सबसे दयालु और प्यारे भाई हो जो किसी को भी मिल सकते हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो और अपने सभी कामों में सफल हो। हमेशा खुश रहो और मेरे लिए वैसे ही प्यारे भाई बने रहो जैसे तुम हो। हैप्पी बर्थडे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें! हर हर महादेव।” मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी जामनगर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह और संजय दत्त समेत कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस बड़े मौके पर जामनगर में अंबानी परिवार के साथ शामिल हुए हैं।
 

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