दिनेश कार्तिक तीसरी बार बने पिता, नवरात्रि से पहले हुआ बेटी का जन्म

नारी डेस्क: भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और मशहूर स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल ने अपनी बेटी, राहा पल्लीकल कार्तिक के जन्म की घोषणा की है, जिससे उनके परिवार में एक प्यारा सा नया सदस्य जुड़ गया है। इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए यह खबर साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बेटी का परिचय अपने जुड़वां बेटों, कबीर और ज़ियान की छोटी बहन के रूप में कराया।



कपल ने अपने पोस्ट में लिखा- “दिल में आशीर्वाद और शब्दों से परे आभार के साथ, हम खुशी-खुशी अपनी प्यारी बेटी का इस दुनिया में स्वागत करते हैं। कबीर और ज़ियान अपनी छोटी बहन, राहा पल्लीकल कार्तिक का परिचय कराते हुए बहुत उत्साहित हैं। प्यार, दीपिका और दिनेश।” इस जोड़े ने 25 अगस्त, 2015 को पारंपरिक हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की थी और 2021 में उनके जुड़वां बेटों का जन्म हुआ था। कार्तिक, जो भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोचिंग और कमेंट्री की भूमिकाओं में आने से पहले, विकेट के पीछे और बल्ले से एक शानदार करियर का आनंद लिया। दो दशकों से भी अधिक समय तक, उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया, और बाद में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मेंटर और बैटिंग कोच के रूप में काम किया।



वहीं दूसरी ओर, दीपिका ने भारतीय स्क्वैश के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। वह दुनिया की शीर्ष-10 रैंकिंग में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। पद्म श्री और राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में कई पदक जीतने वाली दीपिका देश की सबसे सम्मानित एथलीटों में से एक हैं। उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था, जहाँ उन्होंने मिश्रित युगल (mixed doubles) में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 की शुरुआत में मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद, उन्होंने शानदार वापसी की; उन्होंने विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में दो खिताब जीते और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक हासिल किया।



कार्तिक इस समय RCB के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। वह टीम के बैटिंग कोच के रूप में काम करते हैं और एक बेहद अनुभवी टीम का हिस्सा हैं, जिसमें एंडी फ्लावर मुख्य कोच और ओंकार साल्वी बॉलिंग कोच के रूप में शामिल हैं। सहायक स्टाफ में रिचर्ड हैलसॉल भी सहायक कोच के तौर पर शामिल हैं। मालोलन रंगराजन स्पिन बॉलिंग कोच और खिलाड़ी पहचान प्रबंधक के तौर पर; बासु शंकर स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के तौर पर; इवान स्पीचली और जेम्स पाइप टीम फिजियो के तौर पर; नवनीता गौतम एथलेटिक थेरेपिस्ट के तौर पर; और डॉ. शिखा धौंडियाल टीम डॉक्टर के तौर पर।