पहलगाम हमलाः शादी के छह दिन बाद ही शहीद हुए लेफ़्टिनेंट विनय नरवाल, बेटे की याद में पल- पल तड़प रहे पिता

नारी डेस्क: पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक साल पूरा होने पर - जिसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और 25 अन्य लोगों की जान चली गई थी - उनके पिता राजेश नरवाल ने सोमवार को इस एक साल के गहरे दुख को याद किया, और साथ ही देश के लिए अपने बेटे की सेवा और बलिदान पर गर्व भी जताया। अपने बेटे के जीवन और बलिदान को याद करते हुए, राजेश ने इस नुकसान से उबरने के लिए चल रहे भावनात्मक संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो यादें कभी सबसे ज़्यादा खुशी देती थीं, अब वही सबसे ज़्यादा दर्दनाक बन गई हैं।



शादी के 6 दिन बाद हुई थी विनय नरवाल की हत्या

भारतीय नौसेना के 26 वर्षीय लेफ़्टिनेंट विनय नरवाल भी जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में मारे गए थे। नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और हमले से चार दिन पहले 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन हुआ था। वो पत्नी के साथ छुट्टी मनाने कश्मीर गए थे जहां वह आतंकियों के निशाने में आ गए। पहलगाम हमले के बाद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की तस्वीर सबसे पहले सामने आई थी जो अपने पति के शव के पास बैठी दिखाई दी। इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।



बेटे की याद में पल- पल तड़पते हैं पिता

राजेश नरवाल ने कहा कि विनय की हाल ही में हुई शादी, ट्रेनिंग के दौरान की उपलब्धियां और परीक्षाओं में मिली सफलता जैसे पल - जो कभी बहुत खुशी देते थे - अब उनकी गैरमौजूदगी के एहसास को और भी गहरा कर देते हैं। पहलगाम हमले की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा- "शुरुआती कुछ महीनों तक तो ऐसा लगता था कि वह ड्यूटी से वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, और अब जब लगभग एक साल पूरा होने वाला है, तो सच्चाई तो सच्चाई ही है। यह दुख, यह गम - इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और इसे सहना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। यह बहुत दर्दनाक है क्योंकि पुरानी यादें बार-बार लौटकर आती हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली यादें वे ही होती हैं जो सबसे अच्छी होती हैं।" उन्होंने आगे उस पल को भी याद किया जब उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली थी।



जब पिता को मिली थी बेटे की मौत की खबर

लेफ्टिनेंट विनय ने पिता ने कहा- मुझे वह पल आज भी याद है - मैं सो रहा था, और तभी मुझे वह बुरी खबर मिली। उसके बाद तो ज़िंदगी, जिंदगी ही नहीं रह गई। ऐसा लगता था कि वह वापस आ जाएगा। मैं जानता तो था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरा मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। " राजेश ने इस नुकसान के जीवन भर के बोझ के बारे में भी बात की, और कहा कि हालांकि यह दुख निजी है, लेकिन देश ने भी एक बहादुर सैनिक खो दिया है। अपने रोज़मर्रा के संघर्ष को साझा करते हुए, राजेश ने कहा कि हर दिन बहुत भारी लगता है, क्योंकि वह अपने बेटे की गैरमौजूदगी की सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं।