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सलमान खान के परिवार के लिए अच्छी खबर, एक महीने बाद अस्पताल से घर लौटे सलीम खान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Mar, 2026 01:31 PM
सलमान खान के परिवार के लिए अच्छी खबर, एक महीने बाद अस्पताल से घर लौटे सलीम खान

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और स्क्रीनराइटर सलीम खान को मंगलवार सुबह मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 90 साल के सलीम खान को फरवरी में उम्र से जुड़ी बीमारियों की वजह से भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से वे एक महीने से अस्पताल में  थे। अस्पताल के सूत्रों ने  बताया कि सलीम की हालत में काफी सुधार होने के बाद उन्हें मंगलवार को छुट्टी दे दी गई।

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सलीम खान को 17 फरवरी को बांद्रा वेस्ट के लीलावती अस्पताल में लाया गया था और उन्हें सीनियर कंसल्टेंट डॉ. जलील पारकर की देखरेख में भर्ती किया गया था। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, उन्हें उम्र से जुड़ी कुछ दिक्कतें थीं और न्यूरोसर्जन नितिन डांगे ने उन पर DSA नाम का एक प्रोसीजर किया था। DSA, जिसका पूरा नाम डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसका इस्तेमाल दिमाग की बीमारियों, जैसे ब्रेन एन्यूरिज्म, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन (AVMs), फिस्टुला (AVFs), और खून की नसों में अचानक रुकावट (स्ट्रोक) का पता लगाने के लिए किया जाता है।

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डॉ. जलील पारकर ने पहले बताया था कि सलीम को हल्का ब्रेन हेमरेज हुआ था। अब उनकी हालत में  काफी सुधार है। अस्पताल में रहने के दौरान, सलीम खान से उनके परिवार के सदस्य नियमित रूप से मिलने आते थे, जिनमें उनके अभिनेता बेटे सलमान खान, अरबाज़ खान और सोहेल खान भी शामिल थे। सलमान के इंडस्ट्री के दोस्त शाहरुख खान और आमिर खान भी उनसे मिलने आए, जबकि सलीम के पुराने दोस्त और पूर्व स्क्रीनराइटिंग पार्टनर जावेद अख्तर भी उनसे मिलने वालों में शामिल थे। अरबाज़ खान ने पिछले हफ़्ते संकेत दिया था कि सलीम जल्द ही घर लौट आएंगे। शहर में एक इफ़्तार पार्टी के बाहर पैपराज़ी से बात करते हुए उन्होंने कहा- "अब उनकी तबीयत बेहतर है, उनमें सुधार हो रहा है। डैड अब ठीक हैं।"

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सलीम खान ने 60 के दशक में एक एक्टर के तौर पर अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी। कुछ छोटी फ़िल्मों में लीड रोल करने के बाद, उन्होंने 'तीसरी मंज़िल' में शम्मी कपूर के साथ एक सपोर्टिंग रोल किया। लेकिन फ़िल्मों के ऑफ़र कम होने की वजह से उन्होंने लिखने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 60 के दशक के आखिर में, उन्होंने उस समय के एक उभरते हुए राइटर, जावेद अख्तर के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। इस तरह 'सलीम-जावेद' की जोड़ी बनी, जो बॉलीवुड की पहली और सबसे मशहूर स्क्रीनराइटिंग टीम थी। दोनों ने मिलकर 24 फ़िल्में लिखीं, जिनमें से 20 फ़िल्में ज़बरदस्त हिट रहीं; इनमें 'सीता और गीता', 'शोले', 'दीवार', 'डॉन', 'क्रांति' और 'मिस्टर इंडिया' जैसी फ़िल्में शामिल हैं।
 

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