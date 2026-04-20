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IPL के बीच  प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे विराट-अनुष्का, 5 महीने में 3 बार गए वृंदावन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Apr, 2026 02:36 PM
IPL के बीच  प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे विराट-अनुष्का, 5 महीने में 3 बार गए वृंदावन

नारी डेस्क: भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली सोमवार को अपनी पत्नी, बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन आए। उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया, साथ ही प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम 'श्री हित राधा केली कुंज', वराह घाट में उनके साथ "एकांतिक वार्तालाप" (निजी आध्यात्मिक बातचीत) भी की। पिछले पांच महीनों में कोहली और अनुष्का का यह तीसरा दौरा है।


IPL 2026 में RCB का पिछला मैच शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनके घरेलू मैदान, बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था।  इस मैच में कोहली ने ओपनिंग करते हुए 13 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाए थे। शुक्रवार को इसी मैदान पर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ होने वाले अगले मैच से पहले पांच दिन का गैप था। इस खाली समय का फायदा उठाते हुए कोहली ने प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम का दौरा किया और आध्यात्मिक बातचीत में हिस्सा लिया।  यह जोड़ा नियमित रूप से आश्रम आता रहता है।  इससे पहले वे फरवरी में वृंदावन आए थे, जो उनके बेटे अकाय के 15 तारीख को मनाए गए जन्मदिन के ठीक बाद का समय था।


पिछले साल भी इस जोड़े ने तीन बार आश्रम का दौरा किया था: जनवरी में अपने बच्चों के साथ, मई में (कोहली द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के ठीक एक दिन बाद), और फिर दिसंबर में। आश्रम द्वारा अपने YouTube चैनल 'भजन मार्ग' पर जारी किए गए एक वीडियो में, कोहली और अनुष्का आश्रम के हॉल में मौजूद भारी भीड़ के बीच शांति से बैठे हुए प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुन रहे थे। अपनी पिछली मुलाकातों में से एक के दौरान, इस आध्यात्मिक गुरु ने जीवन के परम उद्देश्य और अपने गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की यात्रा के बारे में चर्चा की थी।


पिछले कुछ वर्षों से, इस जोड़े का आध्यात्मिक झुकाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023 में, उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए थे, और अन्य धार्मिक स्थलों के साथ-साथ नीम करोली बाबा आश्रम में भी जाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी।
अब कोहली को RCB के अगले मुकाबले में देखा जाएगा, जो 2022 की चैंपियन टीम गुजरात के खिलाफ खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अब तक छह मैचों में चार जीत और दो हार के साथ आठ पॉइंट्स हासिल किए हैं।
 

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