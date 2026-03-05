10 MARTUESDAY2026 2:37:00 PM
'मोटी' कहकर गाने से हटाया गया आयशा खान ने कहा...रोज मिलती हैं रेप की धमकियां

'मोटी' कहकर गाने से हटाया गया आयशा खान ने कहा...रोज मिलती हैं रेप की धमकियां

नारी डेस्क:  एक्ट्रेस Ayesha Khan ने हाल ही में अपने करियर और सोशल मीडिया अनुभव के बारे में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बॉडी शेमिंग, सेक्शुअलाइजेशन और रेप धमकियों के बारे में खुलकर बात की। आयशा ने बताया कि उन्हें एक गाने से सिर्फ उनके बॉडी साइज की वजह से हटाया गया और सोशल मीडिया पर रोज उन्हें अपमानजनक और डराने वाले कमेंट्स मिलते हैं।

आयशा खान का खुलासा: बॉडी शेमिंग का दर्द

आयशा ने बताया कि पिछले साल आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ के स्पेशल नंबर ‘शरारत’ में उन्हें सिर्फ बॉडी साइज की वजह से बाहर कर दिया गया। इस घटना ने उन्हें अंदर से काफी चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा, "जब मैं 12वीं क्लास में थी, मुझे टी-सीरीज के एक गाने में सेकेंड लीड के लिए लिया गया था। लेकिन शूट से एक रात पहले ही मुझे ‘मोटी’ कहकर बदल दिया गया। यह मेरे लिए बहुत दुखद था।"

मैं रोने लगी थी, Periods में शूट किया ‘धुरंधर’ का गाना ‘शरारत’, आयशा खान ने कहा ‘काश मैं…’

सोशल मीडिया पर सेक्शुअलाइजेशन और धमकियां

आयशा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें लगभग हर दिन इंस्टाग्राम पर उनकी बॉडी को लेकर सेक्शुअलाइज किया जाता है। अगर वे नॉर्मल टॉप पहनती हैं, तो लोग शिकायत करते हैं।

ये भी पढ़ें:  क्या रश्मिका मंदाना ने कॉपी किया अनुष्का का रिसेप्शन लुक?

स्कर्ट पहनने पर भी आलोचना होती है।

कुछ पोस्ट करने से पहले उन्हें हमेशा यह सोचना पड़ता है कि लोग उन्हें गलत नजर से न देखें। आयशा ने बताया, "कभी-कभी मैं सोचती हूं कि जो मन में आए वो पोस्ट कर दूं, लेकिन कई बार भद्दे कमेंट्स पढ़कर मन बहुत दुखी हो जाता है। लोग लिखते हैं कि मौका मिले तो वो मेरे साथ क्या करेंगे।"

रेप धमकियां: डर और असुरक्षा

आयशा ने खुलासा किया कि उन्हें लगभग हर दिन रेप की धमकियां मिलती हैं। उन्होंने कहा, "जो लोग ये कमेंट्स करते हैं, अगर उनके पास ताकत होती तो शायद वही करते जो लिखते हैं। यही बात डराती है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि असली लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। कई बार ये बातें मेरे पुराने जख्मों को हरा कर देती हैं।" आयशा ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की धमकियों और शोषण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

आयशा खान की करियर यात्रा

आयशा ने अपने करियर की शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की। उन्होंने एकता कपूर के टीवी शो ‘कसौटी जिंदगी की’ से टीवी डेब्यू किया। इसके बाद वे ‘बालवीर रिटर्न्स’ में नजर आईं। साल 2022 में उन्होंने तेलुगु फिल्म ‘मुखचित्रम’ में सपोर्टिंग रोल किया। साल 2023 में उन्हें बिग बॉस 17 से बड़ी पहचान मिली। शो के बाद उनका यूट्यूब शो ‘दिल को रफू कर ले’ काफी चर्चा में रहा। इसके बाद उन्होंने फिल्म ‘जाट’, स्पेशल सॉन्ग ‘शरारत’ और कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ में काम किया।

आयशा खान ने इस खुलासे के जरिए बॉलीवुड में बॉडी शेमिंग और सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की सच्चाई को सामने रखा। उन्होंने बताया कि केवल पहचान और ताकत रखने से ही लोग इन धमकियों और अपमानों का सामना कर पाते हैं।  

