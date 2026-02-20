लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों से नाराज हुए सलमान खान, पिता सलीम खान को लेकर दी ये हिदायत

नारी डेस्क: हाल ही में मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान की हेल्थ से जुड़ी एक खबर के बाद, उनके बेटे सलमान खान कथित तौर पर लीलावती हॉस्पिटल के अधिकारियों से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार की मंज़ूरी के बिना मीडिया के साथ मेडिकल अपडेट शेयर किए थे। वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान और उनके परिवार ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है कि वे सलीम साब की हेल्थ कंडीशन के बारे में प्रेस को कोई और जानकारी न दें। कहा जा रहा है कि परिवार पूरी प्राइवेसी बनाए रखना चाहता है और सलीम खान की मेडिकल कंडीशन के बारे में अटकलों को रोकना चाहता है।



पब्लिकेशन के मुताबिक खान परिवार के एक करीबी सोर्स ने कहा- “हेल्थ एक प्राइवेट मामला है। आइडियली, कोई भी अपडेट मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाना चाहिए और कोई भी कम्युनिकेशन पूरी तरह से परिवार पर छोड़ देना चाहिए, अगर वे फैंस और शुभचिंतकों से बात करना चाहें।” उन्होंने आगे कहा- “सलमान और उनका परिवार डॉक्टर के पब्लिक स्टेटमेंट से नाखुश थे और उन्होंने अधिकारियों को साफ-साफ बता दिया है कि वे कोई और डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते हैं।” उन्होंने यह भी कहा- “यह समझा जा सकता है कि सलीम साब की सेहत में लोगों की बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मेडिकल जानकारी एक कॉन्फिडेंशियल मामला है। परिवार सलीम खान की हालत को लेकर किसी भी तरह की फालतू की अटकलों या मीडिया स्क्रूटनी से बचना चाहता है।”



इस डेवलपमेंट से पता चलता है कि हॉस्पिटल आगे सलीम खान के बारे में और हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं कर सकता है। सलीम खान को 17 फरवरी, 2026 को लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया था और वह अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। बुधवार को, डॉ. जलील पारकर ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े मीडिया के लोगों से बात की और कन्फर्म किया कि सलीम खान को हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद एक रूटीन प्रोसीजर किया गया। डॉक्टर ने कहा कि सलीम खान को झटके आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर हाई था, लेकिन उन्होंने उनका तुरंत इलाज किया। उनकी हालत बिगड़ने से रोकने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, इसलिए नहीं कि उनकी हालत क्रिटिकल थी। ज़रूरी जांच की गईं, और एक छोटा प्रोसीजर किया गया, हालांकि इसकी डिटेल्स नहीं बताई गईं। कहा गया कि वह ठीक और स्टेबल हैं, और उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया है।