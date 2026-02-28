01 MARSUNDAY2026 9:49:11 PM
BAFTA में हुई ट्रोलिंग को लेकर नाराज हुई आलिया भट्ट,  लोगों से पूछा-   इतनी बात क्याें कर रहे हो?

  • Updated: 28 Feb, 2026 11:13 AM
नारी डेस्क:   सोशल मीडिया पर उनके BAFTA अपीयरेंस के बारे में क्लिप्स और कमेंट्स की बाढ़ आने के कुछ ही दिनों बाद, आलिया भट्ट ने आखिरकार ऑनलाइन बैकलैश पर रिएक्ट किया है। 'राज़ी' एक्ट्रेस ने 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के एक छोटे इंटरव्यू के बाद हुई बातचीत को एड्रेस किया, जहां वह एक प्रेजेंटर के तौर पर दिखाई दी थीं। आलिया ने  BAFTA  में उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन सेरेमनी के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू ऑनलाइन चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया।

अब वायरल हो रही एक क्लिप में, आलिया से सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट वाली फिल्म का नाम बताने के लिए कहा गया। थोड़ी देर रुकने के बाद, एक्ट्रेस ने जवाब दिया 'गॉन गर्ल।' उनकी हिचकिचाहट की वजह से जल्द ही सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन आए। कुछ को उनका रिएक्शन नेचुरल लगा, तो कुछ ने उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया। बाद में आलिया ने फैशन कमेंटेटर डाइट सब्या के साथ बातचीत में इस चर्चा पर रिएक्शन दिया। उन्होंने सवाल किया कि यह पल इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया और कहा, "इस पर इतनी बात क्यों हो रही है? क्या यह मेरे एक्सप्रेशन की वजह से है?"

 इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ, यह बताते हुए आलिया ने बताया कि उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा- "तो बेसिकली मुझे सच में लगता है कि यह सबसे अच्छा ट्विस्ट है लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया... यह कब रिलीज़ हुई थी? 10 साल पहले?" तो मैंने उसके बाद इसे नहीं देखा। तो जब उसने कहा, 'वो मोनोलॉग, तो मैंने कहा हां और मैं अपने मन में पीछे जा रही थी ,मैं एक कूल लड़की हूं। मैं एक स्वीट लड़की हूं लेकिन मैं हो सकती हूं... टोटल... मेरा मतलब है मैं ऐसी हो सकती हूं... मैं कूल से ज़्यादा स्वीट हूं।  मैं अनकूल लड़की हूँ, मेरी बहन ऐसा कहेगी,"। वर्क फ्रंट पर, आलिया अपने अगले प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार हो रही हैं। वह YRF स्पाई यूनिवर्स की एक फीमेल लीड वाली स्पाई थ्रिलर अल्फा को लीड करेंगी, जिसे शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में बॉबी देओल और शरवरी वाघ भी हैं और इसके अगले साल रिलीज़ होने की उम्मीद है। 
 

