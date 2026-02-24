क्या वह सच में चले गए...? एक पल के लिए भी धर्मेंद्र को नहीं भूलती हेमा मालिनी

नारी डेस्क: तीन महीने पहले देश ने अपने सबसे शानदार हीरो में से एक धर्मेंद्र को खो दिया। वह न सिर्फ एक जबरदस्त एक्टर थे, बल्कि एक प्यार करने वाले पिता और एक फर्ज निभाने वाले पति भी थे। 24 नवंबर, 2025 को उनकी मौत ने उनके फैंस और परिवार के दिलों में हमेशा के लिए दुख भर दिया। हाल ही में एक बातचीत में, धर्मेंद्र की पत्नी और पॉपुलर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इस नुकसान से उबरने के बारे में बात की।



79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स (BAFTA) में 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। यह एक्टर के लिए सबसे बड़े सम्मानों में से एक था, जो अपनी ग्लोबल पहचान के लिए भी मशहूर थे। अब वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत में, हेमा मालिनी ने उन्हें मिली इमोशनल श्रद्धांजलि के बारे में बात की और कहा- “वह ऐसे इंसान थे जिनकी मौजूदगी सीमाओं से परे थी। दुनिया के हर हिस्से में उनके फ़ैन थे। हे भगवान, जिस तरह से विदेशों में उन्हें घेर लिया जाता था। हम ज़्यादा साथ में ट्रैवल नहीं करते थे, सिवाय शूटिंग के जब हमें साथ में समय बिताने का मौका मिलता था। हम साथ में बहुत सारी फ़िल्में साइन करते थे ताकि हम साथ में समय बिता सकें।”



इंटरव्यू में आगे हेमा मालिनी ने बताया कि उनके लिए यह मानना ​​मुश्किल है कि धर्मेंद्र अब नहीं रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जाने के बाद वह हर मिनट उन्हें याद करती हैं। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- “मैं उन्हें हर मिनट याद करती हूं। मैं खुद से पूछती रहती हूं, क्या वह सच में चले गए? मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी?” नवंबर 2025 में, धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और उनके गुज़र जाने की खबरें आईं, जिसे उनके परिवार ने जल्द ही गलत बताया। एक्टर को कुछ दिनों बाद मुंबई में उनके घर वापस लाया गया। हालांकि, उनकी हालत बिगड़ती गई, और बॉलीवुड के ‘ही मैन’ ने 24 नवंबर, 2025 को 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।

