इन 5 सब्जियों के छिलके फेंकने की न करें भूल, बेहद फायदेमंद हैं इनके छिलके

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Feb, 2026 10:40 AM
नारी डेस्क:  सब्जियां हमारे रोज़मर्रा के भोजन का अहम हिस्सा हैं। वे केवल स्वाद ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी कई तरह के लाभ देती हैं। सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं, जो दिल, दिमाग और पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके बावजूद, अक्सर हम सब्जियों को छीलकर उनके छिलकों को फेंक देते हैं। कुछ सब्जियों के छिलके खुद सब्जी से भी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये छिलके फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत हैं और नियमित रूप से खाने से स्वास्थ्य पर कई सकारात्मक असर पड़ सकते हैं।

आइए जानते हैं वो 5 सब्जियां जिनके छिलके बहुत फायदेमंद हैं

आलू

आलू के छिलके में कैल्शियम, फाइबर और विटामिन B6 की अच्छी मात्रा होती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत रखने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। आलू को छीलकर फेंकने की बजाय, इसे अच्छे से धोकर छिलके सहित पकाना सेहत के लिए बेहतर है।

आलू की मिठास कर रही है सब्जी का स्वाद खराब तो इन तरीकों से करें Balance

खीरा

खीरे को अक्सर सलाद में बिना छिलके खाया जाता है, लेकिन इसके छिलके भी फाइबर और विटामिन K का अच्छा स्रोत हैं। ये हाइड्रेशन बनाए रखने और दिल की सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। खीरे को अच्छी तरह धोकर छिलके सहित खाना फायदेमंद होता है।

 बैंगन

बैंगन का छिलका नासुनिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह ब्रेन सेल्स और ब्लड वेसल्स की सुरक्षा करता है और कैंसर के जोखिम को कम करने में मददगार होता है। बैंगन को छिलके सहित सब्जी बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

शकरकंद

शकरकंद के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और इनसोल्यूबल फाइबर पाए जाते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, आयरन की कमी को पूरा करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

FSSAI ने बताया, केमिकल वाला शकरकंद न खाएं, सेहत को हो सकता है गंभीर नुकसान

ये भी पढ़ें:  शर्म के कारण फार्ट रोकना पड़ सकता है भारी, जान लें इसके साइड इफेक्ट्स

 गाजर

गाजर के छिलके भी बहुत फायदेमंद हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा-कैरोटिन मौजूद होता है, जो सूजन कम करने, आंखों की सेहत बनाए रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है।

छिलके के साथ सब्जियां कैसे खाएं?

किसी भी सब्जी को छिलके सहित खाने से पहले अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। छिलके के साथ सब्जियां पकाकर या सलाद में इस्तेमाल करने से शरीर को पोषण का पूरा लाभ मिलता है। ध्यान रहे कि छिलके को खाने योग्य बनाना सुरक्षित हो और रसायनों या कीटाणुओं से मुक्त हो।

सब्जियों के छिलके फेंकना आम आदत है, लेकिन इनमें छिपे पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए अनमोल हैं। आलू, खीरा, बैंगन, शकरकंद और गाजर के छिलके अपने भोजन में शामिल करने से आप फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का पूरा लाभ ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि छिलके को अच्छे से धोकर ही खाएं।

अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य सलाह के लिए है। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के लिए विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।  

