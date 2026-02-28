01 MARSUNDAY2026 9:54:28 PM
Nari

आंखों में चला गया रंग तो घबराएं नहीं, इन 5 उपायों से तुरंत मिलेगी राहत

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Feb, 2026 02:09 PM
आंखों में चला गया रंग तो घबराएं नहीं, इन 5 उपायों से तुरंत मिलेगी राहत

नारी डेस्क : होली के दिन खेलते वक्त अक्सर आंखों में रंग चला जाता है, जिससे मजा किरकिरा हो सकता है। अगर समय पर इसे साफ न किया जाए, तो आंखों में जलन, खुजली और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप तुरंत राहत पा सकते हैं और होली का आनंद सुरक्षित रूप से ले सकते हैं।

साफ पानी से आंखों को धोएं

इसके पीछे की वजह यह है कि आंखों की त्वचा बहुत नाज़ुक होती है। अगर आप आंखों को रगड़ेंगे, तो रंग गहराई तक जा सकता है और आंख में खराश, जलन या सूजन बढ़ सकती है। ठंडा या सामान्य पानी आंखों को तुरंत ठंडक और राहत देता है, और रंग को धीरे-धीरे बाहर निकालता है। इससे आंखों को किसी तरह का अतिरिक्त नुकसान नहीं होता और रंग आसानी से निकल जाता है।

PunjabKesari

खीरे का इस्तेमाल करें

खीरे में प्राकृतिक ठंडक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आंखों की सूजन और जलन को तुरंत कम करते हैं। पतले-पतले खीरे के टुकड़े आंखों पर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है, रक्त परिसंचरण बेहतर होता है और रंग से होने वाली असुविधा जल्दी दूर हो जाती है।

यें भी पढ़ें : डायबिटीज वालों के लिए चमत्कारी पत्ता, जितना खाओ उतना कंट्रोल में रहेगी शुगर

गुलाब जल से राहत पाएं

गुलाब जल में ठंडक और प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो आंखों की जलन और लालिमा को कम करने में मदद करते हैं। किसी साफ कपड़े या रूई में गुलाब जल लेकर धीरे-धीरे आंखों पर लगाएं, इससे रंग से हुई जलन शांत होती है और आंखों को तुरंत आराम मिलता है।

PunjabKesari

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें

एलोवेरा जेल और ठंडी मलाई में ठंडक और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। आंखों के आसपास की जलन या खुजली होने पर हल्के हाथों से इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे त्वचा को तुरंत ठंडक, राहत और आराम मिलेगा।

यें भी पढ़ें : हार्ट अटैक की असली वजह: मीट-तेल नहीं, बल्कि 5 गलत आदतें जो नाइट्रिक ऑक्साइड घटाती हैं

डॉक्टर से सलाह लें

अगर जलन, खुजली या आंखों में असहनीय परेशानी बनी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। नकली या मिलावटी रंग गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है।

PunjabKesari

होली खेलने से पहले ध्यान दें बातें 

होली खेलने से पहले आंखों में चश्मा पहनें।
बच्चों की आंखों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें।
केवल प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का उपयोग करें।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it