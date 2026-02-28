आंखों में चला गया रंग तो घबराएं नहीं, इन 5 उपायों से तुरंत मिलेगी राहत

नारी डेस्क : होली के दिन खेलते वक्त अक्सर आंखों में रंग चला जाता है, जिससे मजा किरकिरा हो सकता है। अगर समय पर इसे साफ न किया जाए, तो आंखों में जलन, खुजली और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप तुरंत राहत पा सकते हैं और होली का आनंद सुरक्षित रूप से ले सकते हैं।

साफ पानी से आंखों को धोएं

इसके पीछे की वजह यह है कि आंखों की त्वचा बहुत नाज़ुक होती है। अगर आप आंखों को रगड़ेंगे, तो रंग गहराई तक जा सकता है और आंख में खराश, जलन या सूजन बढ़ सकती है। ठंडा या सामान्य पानी आंखों को तुरंत ठंडक और राहत देता है, और रंग को धीरे-धीरे बाहर निकालता है। इससे आंखों को किसी तरह का अतिरिक्त नुकसान नहीं होता और रंग आसानी से निकल जाता है।

खीरे का इस्तेमाल करें

खीरे में प्राकृतिक ठंडक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आंखों की सूजन और जलन को तुरंत कम करते हैं। पतले-पतले खीरे के टुकड़े आंखों पर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है, रक्त परिसंचरण बेहतर होता है और रंग से होने वाली असुविधा जल्दी दूर हो जाती है।

गुलाब जल से राहत पाएं

गुलाब जल में ठंडक और प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो आंखों की जलन और लालिमा को कम करने में मदद करते हैं। किसी साफ कपड़े या रूई में गुलाब जल लेकर धीरे-धीरे आंखों पर लगाएं, इससे रंग से हुई जलन शांत होती है और आंखों को तुरंत आराम मिलता है।

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें

एलोवेरा जेल और ठंडी मलाई में ठंडक और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। आंखों के आसपास की जलन या खुजली होने पर हल्के हाथों से इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे त्वचा को तुरंत ठंडक, राहत और आराम मिलेगा।

डॉक्टर से सलाह लें

अगर जलन, खुजली या आंखों में असहनीय परेशानी बनी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। नकली या मिलावटी रंग गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है।

होली खेलने से पहले ध्यान दें बातें

होली खेलने से पहले आंखों में चश्मा पहनें।

बच्चों की आंखों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें।

केवल प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का उपयोग करें।

