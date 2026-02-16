19 FEBTHURSDAY2026 1:10:28 AM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Feb, 2026 02:09 PM
शरीर में कमजोरी और खून की कमी? इन 7 सुपरफूड्स से पाएं तुरंत राहत

नारी डेस्क : आज के समय में बहुत से लोग लगातार कमजोरी, थकान और खून की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आयरन की कमी है। आयरन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल है, क्योंकि यह रक्त बनाने और शरीर को ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम अपने खाने में कुछ घरेलू सुपरफूड्स को शामिल करें, तो यह न केवल खून की कमी को दूर करते हैं, बल्कि शरीर को अंदर से ताकत और एनर्जी भी देते हैं।

 मेथी

मेथी आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है और इसे आयरन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि मेथी में लगभग 5.6 एमजी आयरन पाया जाता है। यह सिर्फ खून नहीं बढ़ाती, बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है और शरीर में अंदरूनी ताकत लाती है। अंकुरित मेथी के बीजों को सलाद या दाल के साथ खा सकते हैं। मेथी की सब्जी या पराठे में डालकर नियमित रूप से खाना लाभकारी है। यह न केवल आयरन बढ़ाती है, बल्कि शरीर की ऊर्जा स्तर को भी बनाए रखती है।

मोरिंगा (सहजन)

मोरिंगा, जिसे सहजन के नाम से भी जाना जाता है, आयरन और पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें लगभग 4 एमजी आयरन मौजूद होता है। मोरिंगा की पत्तियां सिर्फ खून बढ़ाने में मदद नहीं करतीं, बल्कि यह इम्यूनिटी को भी मजबूत करती हैं और शरीर को अंदर से ताकत देती हैं। मोरिंगा की पत्तियों का सूप बनाकर पी सकते हैं। सब्जी के रूप में इसका सेवन लाभकारी है। पाउडर के रूप में मोरिंगा को दूध या पानी में मिलाकर भी लिया जा सकता है।

नींबू और आंवला

आयरन तभी शरीर में अच्छे से काम करता है जब उसके साथ विटामिन C भी लिया जाए। नींबू और आंवला विटामिन C के सबसे आसान और प्राकृतिक स्रोत हैं। यह शरीर में आयरन को जल्दी से अवशोषित करने में मदद करते हैं और ताजगी और एनर्जी बनाए रखते हैं। सलाद पर नींबू का रस डालें। गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पी सकते हैं। आंवले का जूस नियमित रूप से लेना भी फायदेमंद है।

PunjabKesari

अनार और चुकंदर

अनार और चुकंदर खून बढ़ाने और शरीर के हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। अनार केवल रक्त प्रवाह नहीं बढ़ाता, बल्कि यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। वहीं, चुकंदर का रस शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और कमजोरी, चक्कर जैसी समस्याओं को दूर करता है। महिलाओं के लिए यह हार्मोन बैलेंसिंग में भी सहायक है। अनार के दाने सीधे खाएं या उसका जूस बनाकर पिएं। चुकंदर का रस फ्रेश बनाकर रोजाना सेवन करें। सलाद में चुकंदर मिलाना भी लाभकारी है।

खजूर और तिल

खजूर और तिल आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इनका सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और कमजोरी को दूर करता है। रोजाना सुबह 2-3 खजूर के साथ एक चम्मच भुना हुआ तिल खाने से खून की कमी दूर होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। खजूर को सीधे खाने के साथ तिल मिलाकर लें। तिल को हल्का भूनकर सुबह सेवन करना बेहतर है। यह कॉम्बिनेशन थकान और एनर्जी की कमी को तुरंत दूर करता है।

पालक

पालक आयरन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है। यह खून बढ़ाने, कमजोरी कम करने और शरीर में ताकत बनाए रखने में मदद करता है। नियमित रूप से पालक खाने से शरीर में खून की कमी और थकान जैसी समस्याएं काफी हद तक दूर होती हैं। पालक की सब्जी बनाकर खाएं। पालक का सूप या स्मूदी में मिलाकर पी सकते हैं। सलाद में कच्चा पालक डालकर भी खाया जा सकता है।

 मूंगफली और काले अंगूर

मूंगफली और काले अंगूर भी आयरन और एनर्जी बढ़ाने वाले सुपरफूड्स में शामिल हैं। यह खून बनाने के साथ शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। मूंगफली को भूनकर स्नैक्स के रूप में खाएं। काले अंगूर को नाश्ते या सलाद में शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स और अंगूर का सेवन कमजोरी दूर करने और एनर्जी बढ़ाने के लिए लाभकारी है।

 शरीर में कमजोरी और खून की कमी को तुरंत दूर करने के लिए ये 7 सुपरफूड्स बेहद लाभकारी हैं। नियमित सेवन से ऊर्जा बढ़ती है और शरीर मजबूत बनता है।

 

