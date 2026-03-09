प्रेग्नेंसी में ब्लीडिंग सिर्फ मिसकैरेज से नहीं, इन 9 वजहों से भी होती है ब्लीडिंग

नारी डेस्क: गर्भावस्था के दौरान अगर ब्लीडिंग होती है तो अक्सर महिलाओं को डर लगता है कि कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो रहा। हालांकि, हर ब्लीडिंग का मतलब यह नहीं होता कि गर्भावस्था में कोई गंभीर समस्या है। ब्लीडिंग कई कारणों से हो सकती है और इसका कारण ट्राइमेस्टर के हिसाब से बदलता रहता है। इसलिए इसे समझना और सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।

पहली तिमाही में ब्लीडिंग के कारण

एक्टोपिक प्रेग्नेंसी

कभी-कभी फर्टिलाइज्ड अंडाणु गर्भाशय की बजाय कहीं और, जैसे फैलोपियन ट्यूब में अटक जाता है और वहीं विकसित होने लगता है। इसे एक्टोपिक प्रेग्नेंसी कहा जाता है। यह खतरनाक स्थिति हो सकती है और इसके लिए तुरंत मेडिकल सलाह जरूरी होती है।

इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग

गर्भधारण के 10–14 दिन बाद जब अंडाणु गर्भाशय की परत में स्थापित होता है, तो हल्की स्पॉटिंग या रक्तस्राव हो सकता है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है और यह सामान्य है। आमतौर पर यह हल्का गुलाबी या भूरे रंग का होता है और कुछ समय में रुक जाता है।

मिसकैरेज

20वें सप्ताह से पहले होने वाला गर्भपात भी ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। मिसकैरेज में अक्सर पेट में दर्द, ऐंठन और ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है।

मोलर प्रेग्नेंसी

बहुत ही दुर्लभ मामलों में फर्टिलाइज्ड अंडाणु भ्रूण के रूप में विकसित नहीं होता, बल्कि असामान्य ऊतक में बदल जाता है। इसे मोलर प्रेग्नेंसी कहते हैं। यह स्थिति भी ब्लीडिंग का कारण बन सकती है और नियमित जांच के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है।

सर्विक्स या प्राइवेट पार्ट की समस्याएं

सर्वाइकल इंफेक्शन, सर्विक्स में सूजन या पॉलिप्स, और प्राइवेट पार्ट में घाव या मस्से भी ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं। ये हल्की या कभी-कभी अधिक मात्रा में रक्तस्राव कर सकते हैं।

दूसरी और तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग के कारण

कमजोर सर्विक्स (Cervical Insufficiency)

कमजोर सर्विक्स वह स्थिति है, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा समय से पहले खुलने लगती है। इससे प्रीटर्म लेबर और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। यह स्थिति शुरुआती जांच में पता चल सकती है और डॉक्टर इसके अनुसार सलाह देते हैं।

प्लेसेंटल एब्रप्शन

प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से समय से पहले अलग हो जाता है, जिससे शिशु को पोषण और ऑक्सीजन मिलने में बाधा आती है। इस स्थिति में ब्लीडिंग के साथ पेट में दर्द और ऐंठन भी हो सकती है।

प्लेसेंटा एक्रेटा

प्लेसेंटा असामान्य रूप से गर्भाशय की दीवार में गहराई तक बढ़ जाता है। इससे ब्लीडिंग हो सकती है और यह प्रसव के समय खतरनाक साबित हो सकती है।

प्लेसेंटा प्रीविया

जब प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेता है, तो गर्भावस्था के दौरान अक्सर गंभीर रक्तस्राव होता है। यह तीसरी तिमाही में अधिक देखा जाता है और समय पर डॉक्टर से जांच जरूरी होती है।

प्रीटर्म लेबर

समय से पहले डिलीवरी शुरू होने पर हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। यह आमतौर पर म्यूकस के साथ आती है और गुलाबी या हल्के खून जैसा दिखता है। अक्सर यह लेबर की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है।

गंभीर कारण और सामान्य कारण में फर्क

गर्भावस्था में हर ब्लीडिंग गंभीर नहीं होती। हल्की ब्लीडिंग अक्सर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या म्यूकस डिस्चार्ज के कारण होती है। हालांकि, कुछ मामलों में यह किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है। इसलिए किसी भी ब्लीडिंग की स्थिति में घबराने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करना सबसे सुरक्षित उपाय है।

क्या करें जब प्रेग्नेंसी में ब्लीडिंग हो?

अगर ब्लीडिंग लगातार हो रही है या ज्यादा मात्रा में है, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ब्लीडिंग के साथ पेट में दर्द, बुखार या असामान्य डिस्चार्ज हो तो जल्द जांच कराएं। कोशिश करें कि मानसिक रूप से शांत रहें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में महिलाओं की गर्भावस्था ब्लीडिंग के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित रहती है और बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं।

प्रेग्नेंसी में ब्लीडिंग हमेशा मिसकैरेज का संकेत नहीं होती। पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में अलग-अलग कारण हो सकते हैं। इसलिए किसी भी ब्लीडिंग की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। समय पर सही जांच और परामर्श से आप सुरक्षित और स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित कर सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डिलीवरी से जुड़े निर्णय लेने से पहले हमेशा डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लें।