10 MARTUESDAY2026 2:49:50 PM
Nari

मुंह के छालों से हैं परेशान? दादी-नानी का यह देसी पेस्ट दिलाएगा राहत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Mar, 2026 04:45 PM
मुंह के छालों से हैं परेशान? दादी-नानी का यह देसी पेस्ट दिलाएगा राहत

नारी डेस्क:  मुंह में छाले होना एक आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली समस्या है। जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो खाना-पीना मुश्किल हो जाता है और जलन या दर्द भी काफी ज्यादा महसूस होता है। कई बार यह समस्या गलत खानपान, ज्यादा मसालेदार खाना, पेट की गर्मी या तनाव की वजह से हो सकती है। ऐसे में दादी-नानी के कुछ आसान घरेलू नुस्खे काफी मददगार साबित हो सकते हैं। रसोई में मौजूद मिश्री और इलायची का इस्तेमाल करके आप एक आसान पेस्ट बना सकते हैं, जो मुंह के छालों में आराम देने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका।

मिश्री और इलायची क्यों हैं फायदेमंद

मिश्री को प्राकृतिक रूप से ठंडा माना जाता है, जो शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करती है। वहीं इलायची में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो मुंह के छालों में होने वाली जलन और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब इन दोनों चीजों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो यह मुंह के छालों को शांत करने और जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है।

Mouth Ulcer Remedies: मुंह में छालों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 असरदार घरेलू नुस्खे

मिश्री और इलायची का पेस्ट कैसे बनाएं

इस घरेलू नुस्खे को बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले 3-4 इलायची के दानों को निकालकर अच्छी तरह पीस लें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर दोनों को एक साथ बारीक पीस लें। अगर चाहें तो इसमें एक-दो बूंद पानी या शहद मिलाकर हल्का सा पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब इस तैयार पेस्ट को मुंह के छालों वाली जगह पर हल्के हाथों से लगाएं।

ये भी पढ़ें: यूरिन रोककर रखने से शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान

कैसे करें इसका इस्तेमाल

इस पेस्ट को दिन में 2-3 बार छालों वाली जगह पर लगाया जा सकता है। इसे लगाने के बाद कुछ देर तक कुछ भी खाने-पीने से बचें, ताकि इसका असर अच्छे से हो सके। नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर मुंह के छालों में होने वाली जलन और दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है।

मुंह के छालों से बचने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

अगर आपको बार-बार मुंह में छाले हो जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। ज्यादा मसालेदार और तला-भुना खाना कम खाएं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। विटामिन से भरपूर फल और सब्जियां भी अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही, अगर छाले लंबे समय तक ठीक नहीं होते या बहुत ज्यादा दर्द करते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी होता है।

PunjabKesari

मिश्री और इलायची से बना यह देसी नुस्खा मुंह के छालों में राहत दिलाने का एक आसान और प्राकृतिक तरीका हो सकता है। सही तरीके से इसका इस्तेमाल करने पर दर्द और जलन में आराम मिल सकता है और छाले जल्दी ठीक हो सकते हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it