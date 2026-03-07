सुबह तिल का तेल पीने से आपका पेट रहेगा खुश, माइग्रेन के भयंकर दर्द से भी मिलेगा छुटकारा

नारी डेस्क: आयुर्वेद में तिल के तेल को बेहद गुणकारी माना गया है। नियमित और सही मात्रा में इसका सेवन शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सुबह खाली पेट थोड़ा सा तिल का तेल लेने से पाचन बेहतर होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और कई समस्याओं में राहत मिल सकती है। तिल का तेल Sesamum indicum के बीजों से बनाया जाता है और इसमें कई पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके फायदे



माइग्रेन के दर्द में राहत

तिल के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले तत्व सिरदर्द और माइग्रेन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोग इसे खाली पेट लेने के अलावा सिर की हल्की मालिश के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे Migraine में राहत मिल सकती है।



पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है

सुबह खाली पेट थोड़ी मात्रा में तिल का तेल लेने से पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है। यह आंतों को चिकनाई देता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।



शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक

तिल के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करता है।



दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

तिल के तेल में हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। इससे Heart Disease का खतरा कम करने में सहायता मिल सकती है।



त्वचा और बालों के लिए लाभकारी

तिल का तेल विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जो त्वचा को पोषण देने और बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।



इसका सेवन करने का तरीका

सुबह खाली पेट 1 चम्मच तिल का तेल लें, इसके बाद गुनगुना पानी पी सकते हैं। चाहें तो सलाद या खाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ध्यान रखें कि किसी भी चीज का अधिक सेवन नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है या आप नियमित दवा लेते हैं, तो तिल के तेल का नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है।