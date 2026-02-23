01 MARSUNDAY2026 10:00:00 PM
Life Style

पत्ता एक फायदे अनेक! बस रोज सुबह खाली पेट खाएं, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Feb, 2026 11:42 AM
पत्ता एक फायदे अनेक! बस रोज सुबह खाली पेट खाएं, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

नारी डेस्क: आयुर्वेद में नीम को सेहत का खजाना माना गया है। खासतौर पर सुबह खाली पेट नीम के पत्ते खाने से शरीर को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रोजाना नीम के पत्ते खाने से शरीर में कौन-कौन से बदलाव आते हैं?

खाली पेट नीम के पत्ते खाने के बड़े फायदे

इम्यूनिटी होती है मजबूत: नीम के पत्ते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे सर्दी-खांसी, वायरल और मौसमी बीमारियों का खतरा कम होता है।
खून साफ करने में मददगार: नीम के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे खून साफ रहता है और शरीर डिटॉक्स होता है।

PunjabKesari
स्किन रहती है हेल्दी और ग्लोइंग: नीम के नियमित सेवन से पिंपल्स, दाग-धब्बे और स्किन इंफेक्शन की समस्या कम होती है। त्वचा साफ और चमकदार बनती है।
ओरल हेल्थ को मिलता है फायदा: सुबह नीम के पत्ते चबाने से दांत साफ रहते हैं, मुंह की बदबू दूर होती है और मसूड़ों की समस्याओं में राहत मिलती है।
जोड़ों के दर्द में राहत: नीम के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

यें भी पढ़ें : Uric Acid बढ़ने पर शरीर में दिखने वाले ये 7 लक्षण, इन्हें कम करने के असरदार उपाय

नीम खाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

रोजाना 5 से 6 नीम के पत्ते ही खाएं
सेवन से पहले पत्तों को अच्छी तरह धो लें
जरूरत से ज्यादा नीम खाने से नुकसान भी हो सकता है।

PunjabKesari

यें भी पढ़ें : Kidney Patients Alert! किडनी खराब है तो न खाएं ये फल

किन लोगों को नीम के पत्ते नहीं खाने चाहिए?

गर्भवती महिलाएं
स्तनपान कराने वाली महिलाएं
खून पतला करने की दवाएं लेने वाले लोग
इन लोगों को नीम के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it