क्या रोजाना मल्टीविटामिन लेना सही है? जानें एक्सपर्ट की राय

क्या रोजाना मल्टीविटामिन लेना सही है? जानें एक्सपर्ट की राय

नारी डेस्क: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने खाने-पीने पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए लोग मल्टीविटामिन लेने लगे हैं। मल्टीविटामिन ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिनमें कई तरह के विटामिन और मिनरल एक साथ मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, D, E, आयरन, कैल्शियम और जिंक। ये शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। अक्सर डॉक्टर तब मल्टीविटामिन लेने की सलाह देते हैं जब शरीर में किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो या व्यक्ति की डाइट संतुलित न हो। आजकल काम का दबाव, खराब दिनचर्या और फास्ट फूड की बढ़ती आदतों के कारण लोगों की डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है। इसी वजह से कई लोग खुद से भी मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इम्यूनिटी बढ़ाने, थकान कम करने या शरीर को एनर्जी देने के लिए भी इन्हें लेते हैं। लेकिन क्या रोजाना मल्टीविटामिन लेना हर किसी के लिए सही है? आइए विस्तार से जानते हैं।

रोजाना मल्टीविटामिन लेना जरूरी नहीं

डॉ. सुभाष गिरि, आरएमएल हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर, बताते हैं कि रोजाना मल्टीविटामिन लेना हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति संतुलित और पौष्टिक डाइट ले रहा है, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें और प्रोटीन शामिल हों, तो शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल भोजन से ही मिल जाते हैं। ऐसे में बिना जरूरत के रोजाना मल्टीविटामिन लेना जरूरी नहीं माना जाता। कुछ विटामिन जैसे A, D, E और K शरीर में जमा हो सकते हैं। इन्हें अधिक मात्रा में लेने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, डॉक्टर की सलाह से ही मल्टीविटामिन लेना चाहिए, खासकर तब जब शरीर में पोषण की कमी हो।

किसे लेना चाहिए मल्टीविटामिन?

कुछ लोगों को मल्टीविटामिन की विशेष जरूरत हो सकती है

जिनकी डाइट संतुलित नहीं है या जो पर्याप्त पोषक भोजन नहीं लेते। बुजुर्ग, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी हो सकती है। प्रेगनेंट महिलाएं और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली माताएं, ताकि मां और बच्चे दोनों को पोषण मिल सके। कई बीमारियों से जूझ रहे लोग, जिन्हें डॉक्टर सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। लंबे समय तक थकान, कमजोरी या पोषक तत्वों की कमी महसूस करने वाले लोग। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। इसलिए मल्टीविटामिन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।

प्राकृतिक भोजन ही सबसे अच्छा विकल्प

मल्टीविटामिन को संतुलित डाइट का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। शरीर को पोषण प्राकृतिक भोजन से ही मिलना चाहिए। इसके लिए

फल और हरी सब्जियां खाएं।

साबुत अनाज और दालें शामिल करें।

दूध और डेयरी उत्पाद का सेवन करें।

ये सभी चीजें शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल देती हैं।

सही तरीके से मल्टीविटामिन लें

किसी भी सप्लीमेंट को लंबे समय तक लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। सही मात्रा और समय पर लिया गया मल्टीविटामिन सुरक्षित और फायदेमंद होता है। ध्यान दें कि मल्टीविटामिन सिर्फ पूरक है, मुख्य पोषण भोजन से ही होना चाहिए।

रोजाना मल्टीविटामिन लेना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। केवल तब ही इसे लें जब शरीर में कमी हो या डॉक्टर ने सलाह दी हो। संतुलित और पौष्टिक डाइट लेने से शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, और अतिरिक्त सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती।   

 

